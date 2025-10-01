Stefano De Martino sotto pressione dalla concorrenza. Imago

Durante una cena al ristorante, una discussione accesa tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ha portato a una scena inaspettata. La tensione è stata causata da problemi personali e professionali.

Stefano De Martino, noto per il suo fascino verso le donne dal carattere forte, ha vissuto una serata movimentata con la fidanzata Caroline Tronelli.

Come riferito da «Oggi», dopo una lunga giornata di lavoro, Stefano si è recato al ristorante Ercoli nel quartiere Prati di Roma, dove Caroline lo attendeva insieme alla madre e a un'amica.

Dopo i saluti iniziali, la coppia è rimasta sola, ma la cena è stata interrotta da un acceso diverbio. La 22enne napoletana, visibilmente irritata, ha lasciato il ristorante, mentre Stefano, consapevole della presenza di un fotografo, ha cercato invano di calmarla.

La tensione tra i due è stata alimentata da diversi fattori. Stefano è sotto pressione a causa del calo di ascolti del suo programma «Affari tuoi», che sta perdendo terreno rispetto a «La Ruota della fortuna» di Gerry Scotti.

Inoltre, la coppia è stata recentemente coinvolta in uno scandalo legato alla diffusione illegale di un video intimo, rubato dal sistema di videosorveglianza di casa Tronelli. Questo evento ha scosso profondamente entrambi, portando Caroline a chiudere il suo profilo social.

Dopo la lite, Stefano ha raggiunto l'abitazione di Caroline, ma senza le chiavi è stato costretto a citofonare. Caroline ha esitato ad aprirgli, ma alla fine i due hanno trascorso la notte insieme, riuscendo a superare le tensioni. La mattina seguente, sono stati visti uscire di casa sereni e rilassati.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha ampliato le indagini sul caso del video rubato, aggiungendo l'accusa di revenge porn contro ignoti. Questo passo mira a punire chiunque abbia diffuso o condiviso le immagini, cercando di fare giustizia per la coppia.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.