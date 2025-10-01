  1. Clienti privati
Molti fattori Stefano De Martino e Caroline Tronelli: ecco il retroscena della lite al ristorante

ai-scrape

1.10.2025 - 12:13

Stefano De Martino sotto pressione dalla concorrenza.
Stefano De Martino sotto pressione dalla concorrenza.
Imago

Durante una cena al ristorante, una discussione accesa tra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ha portato a una scena inaspettata. La tensione è stata causata da problemi personali e professionali.

Nicolò Forni

01.10.2025, 12:13

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli sono stati protagonisti di una lite accesa in un ristorante romano, poi rientrata con il ritorno della serenità il giorno seguente.
  • La tensione tra i due è aggravata dal calo di ascolti del programma di De Martino e dallo scandalo legato alla diffusione di un video intimo rubato.
  • La Procura di Roma ha ampliato le indagini sul caso, ipotizzando anche il reato di revenge porn contro ignoti.
Mostra di più

Stefano De Martino, noto per il suo fascino verso le donne dal carattere forte, ha vissuto una serata movimentata con la fidanzata Caroline Tronelli.

Come riferito da «Oggi», dopo una lunga giornata di lavoro, Stefano si è recato al ristorante Ercoli nel quartiere Prati di Roma, dove Caroline lo attendeva insieme alla madre e a un'amica.

Dopo i saluti iniziali, la coppia è rimasta sola, ma la cena è stata interrotta da un acceso diverbio. La 22enne napoletana, visibilmente irritata, ha lasciato il ristorante, mentre Stefano, consapevole della presenza di un fotografo, ha cercato invano di calmarla.

Battibecco nella coppiaLitigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

La tensione tra i due è stata alimentata da diversi fattori. Stefano è sotto pressione a causa del calo di ascolti del suo programma «Affari tuoi», che sta perdendo terreno rispetto a «La Ruota della fortuna» di Gerry Scotti.

Inoltre, la coppia è stata recentemente coinvolta in uno scandalo legato alla diffusione illegale di un video intimo, rubato dal sistema di videosorveglianza di casa Tronelli. Questo evento ha scosso profondamente entrambi, portando Caroline a chiudere il suo profilo social.

Violazione della privacyHackerate le telecamere della casa di Stefano De Martino e fidanzata: diffusi video privati

Dopo la lite, Stefano ha raggiunto l'abitazione di Caroline, ma senza le chiavi è stato costretto a citofonare. Caroline ha esitato ad aprirgli, ma alla fine i due hanno trascorso la notte insieme, riuscendo a superare le tensioni. La mattina seguente, sono stati visti uscire di casa sereni e rilassati.

Nel frattempo, la Procura di Roma ha ampliato le indagini sul caso del video rubato, aggiungendo l'accusa di revenge porn contro ignoti. Questo passo mira a punire chiunque abbia diffuso o condiviso le immagini, cercando di fare giustizia per la coppia.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

