  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Equilibrio precario Dal successo alla tempesta: Stefano De Martino tra scandali e rivalità

ai-scrape

23.9.2025 - 08:06

Stefano De Martino vive un momento tormentato.
Stefano De Martino vive un momento tormentato.
Imago

Stefano De Martino, volto noto della Rai, affronta una serie di eventi sfortunati che influenzano sia la sua vita privata che la carriera, mettendo in discussione il suo recente successo.

Nicolò Forni

23.09.2025, 08:06

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Stefano De Martino è stato recentemente vittima di un furto e di scandali privati, tra cui la diffusione di un video intimo legato alla fidanzata Caroline Tronelli.
  • Sul piano personale emergono tensioni nella coppia, aggravate da gelosie legate alla sua ex Belén.
  • A livello professionale affronta la concorrenza di Gerry Scotti, ma punta al rilancio con la conduzione di Sanremo 2027.
Mostra di più

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, sta vivendo un periodo di sfide che coinvolgono sia la sua vita personale che professionale.

Recentemente è stato vittima di un furto in cui il suo prezioso orologio Patek Philippe è stato sottratto con un ingegnoso trucco. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi sfortunati che sembrano perseguitarlo.

Fino a poco tempo fa, De Martino godeva di un periodo di grande successo. Era considerato il nuovo volto della Rai, con ascolti eccezionali e una carriera in ascesa.

Tuttavia, una serie di incidenti ha iniziato a minare questa immagine di fortuna, come riferito fra gli altri da «Il Corriere». Tra questi, un video intimo rubato dalla casa della sua fidanzata, Caroline Tronelli, ha sollevato non poche preoccupazioni.

Le tensioni non si fermano qui. Secondo alcune fonti, ci sarebbero state delle liti tra De Martino e Tronelli, alimentate da gelosie legate alla sua ex, Belèn.

Questi problemi personali si intrecciano con le sfide professionali, come la competizione con Gerry Scotti, che ha riportato in auge «La ruota della Fortuna», mettendo in ombra il programma di De Martino.

Nonostante le difficoltà, De Martino ha ancora in programma di condurre il Festival di Sanremo nel 2027, un'opportunità che potrebbe rilanciare la sua carriera. Tuttavia, il futuro rimane incerto, e la sua capacità di superare queste avversità sarà cruciale per il suo successo continuo.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.

I più letti

La moglie di Maurizio Crozza: «Da subito ho pensato che sarebbe stato per sempre»
Ecco come la Svizzera ha quasi smentito la teoria della relatività di Einstein
Nel suo discorso all'ONU, Trump deride l'Europa e attacca la Svizzera
Iacchetti dopo lo scontro su Gaza: «Perdo lavoro e ricevo minacce, ma non mi pento»
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni

Le ultime su Stefano De Martino

Battibecco nella coppia. Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

Battibecco nella coppiaLitigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa

TV. Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

TVStefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

«Scenografia cupa e antiquata». Il programma di Stefano De Martino «Affari Tuoi» cambia look dopo le critiche

«Scenografia cupa e antiquata»Il programma di Stefano De Martino «Affari Tuoi» cambia look dopo le critiche

Che succede?. Non solo Stefano De Martino: sono migliaia le telecamere violate in Italia

Che succede?Non solo Stefano De Martino: sono migliaia le telecamere violate in Italia

Altre notizie

Disney dà luce verde. Jimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Disney dà luce verdeJimmy Kimmel torna in TV, ma sarà oscurato in gran parte degli USA

Un processo doloroso. Caterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Un processo dolorosoCaterina Murino mamma a 47 anni: «Vorrei vedere chi mi chiama nonna»:

Confessioni. Giuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»

ConfessioniGiuliana De Sio rivela pressioni e minacce sul set de «L'Onore e il Rispetto»