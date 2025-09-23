Stefano De Martino vive un momento tormentato. Imago

Stefano De Martino, volto noto della Rai, affronta una serie di eventi sfortunati che influenzano sia la sua vita privata che la carriera, mettendo in discussione il suo recente successo.

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino è stato recentemente vittima di un furto e di scandali privati, tra cui la diffusione di un video intimo legato alla fidanzata Caroline Tronelli.

Sul piano personale emergono tensioni nella coppia, aggravate da gelosie legate alla sua ex Belén.

A livello professionale affronta la concorrenza di Gerry Scotti, ma punta al rilancio con la conduzione di Sanremo 2027. Mostra di più

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo, sta vivendo un periodo di sfide che coinvolgono sia la sua vita personale che professionale.

Recentemente è stato vittima di un furto in cui il suo prezioso orologio Patek Philippe è stato sottratto con un ingegnoso trucco. Questo episodio si aggiunge a una serie di eventi sfortunati che sembrano perseguitarlo.

Fino a poco tempo fa, De Martino godeva di un periodo di grande successo. Era considerato il nuovo volto della Rai, con ascolti eccezionali e una carriera in ascesa.

Tuttavia, una serie di incidenti ha iniziato a minare questa immagine di fortuna, come riferito fra gli altri da «Il Corriere». Tra questi, un video intimo rubato dalla casa della sua fidanzata, Caroline Tronelli, ha sollevato non poche preoccupazioni.

Le tensioni non si fermano qui. Secondo alcune fonti, ci sarebbero state delle liti tra De Martino e Tronelli, alimentate da gelosie legate alla sua ex, Belèn.

Questi problemi personali si intrecciano con le sfide professionali, come la competizione con Gerry Scotti, che ha riportato in auge «La ruota della Fortuna», mettendo in ombra il programma di De Martino.

Nonostante le difficoltà, De Martino ha ancora in programma di condurre il Festival di Sanremo nel 2027, un'opportunità che potrebbe rilanciare la sua carriera. Tuttavia, il futuro rimane incerto, e la sua capacità di superare queste avversità sarà cruciale per il suo successo continuo.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.