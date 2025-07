Stefano De Martino è in tournée aspettando di riprendere «Affari tuoi». Imago

Dopo il successo di «Affari tuoi», Stefano De Martino esprime la sua gratitudine verso Maria De Filippi, che lo ha guidato e ispirato sin dai tempi di «Amici».

Nicolò Forni

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino considera Maria De Filippi una guida fondamentale sin dal 2009, quando l’ha conosciuta ad Amici.

Anche dopo il successo televisivo e i cambiamenti nella sua vita privata, mantiene un forte legame di stima e gratitudine verso di lei.

La descrive come una presenza costante, dotata di un grande istinto e di un’etica del lavoro da cui ha imparato molto. Mostra di più

Stefano De Martino, ex ballerino e ora conduttore televisivo a tempo pieno, considera Maria De Filippi una figura fondamentale nella sua carriera.

In un'intervista per il numero di luglio di «La Freccia», il magazine di Frecciarossa, il presentatore ha sottolineato l'importanza della 63enne come mentore.

Dopo il successo di «Affari tuoi» e in attesa del suo ritorno a settembre alla conduzione del programma, De Martino si esibisce nel tour estivo del suo spettacolo teatrale.

Nonostante i cambiamenti nella sua vita personale, come la separazione da Belen Rodriguez e le voci su una nuova relazione con Caroline Tronelli, il suo legame con Maria De Filippi rimane saldo.

«È la persona più intelligente che conosca»

De Martino ha conosciutola nota conduttrice nel 2009, quando partecipò come concorrente al talent show «Amici». Da allora, ha sempre nutrito un profondo rispetto e gratitudine verso di lei.

Nell'intervista rilasciata al Magazine di Freccia Rossa, ha dichiarato: «Maria è una costante della mia vita. Mi confronto con lei, ha un istinto da cui ho la fortuna di abbeverarmi ogni volta».

Alcuni mesi fa, in un episodio del podcast «The BSMT» di Gianluca Gazzoli, De Martino ha ulteriormente elogiato De Filippi, affermando: «Mi ha visto crescere, mi ha tenuto a bada, perché ho sempre fatto casini. Mi ha sempre reguardito, difeso, giustificato, cazziato.»

«Per me è la persona più intelligente che io conosca. Ha una cultura umana, un'etica del lavoro dalla quale ho assorbito tutto».

La sua gratitudine verso Maria De Filippi è evidente e sincera.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.