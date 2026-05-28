Stefano De Martino pensa già a Sanremo. Imago

Stefano De Martino guarda già a Sanremo 2027: tra incontri strategici, scouting musicale e nuove indiscrezioni sentimentali, il conduttore avrebbe iniziato a costruire il suo Festival.

Hai fretta? blue News riassume per te De Martino è stato visto a Napoli con il manager musicale Fabrizio Ferraguzzo e Gilda Ambrosio.

Il conduttore avrebbe già avviato il casting degli artisti emergenti al MiAmi Festival di Milano.

La Rai conferma che la macchina organizzativa di Sanremo 2027 è ufficialmente partita. Mostra di più

Sanremo 2027 è ancora lontano, ma Stefano De Martino avrebbe già iniziato a lavorare dietro le quinte del Festival.

Secondo diverse indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, il conduttore di «Affari Tuoi» starebbe costruendo la squadra che lo accompagnerà nella possibile avventura all’Ariston, dove potrebbe ricoprire il doppio ruolo di presentatore e direttore artistico.

Pranzo a Napoli con Ferraguzzo e Gilda Ambrosio

Come racconta Dagospia, nei giorni scorsi De Martino è stato visto a pranzo a Marechiaro, sul lungomare di Napoli, nello storico ristorante «Cicciotto».

Con lui c'erano Fabrizio Ferraguzzo - manager musicale considerato tra gli artefici del successo dei Måneskin - e Gilda Ambrosio, stilista e imprenditrice con cui il conduttore ha avuto in passato una relazione.

La presenza dei due al tavolo ha immediatamente alimentato nuove indiscrezioni sia sul fronte professionale sia su quello sentimentale.

Secondo il settimanale «Oggi», infatti, il rapporto tra De Martino e Ambrosio sarebbe tornato molto vicino negli ultimi mesi. Le voci parlano di un legame più serio rispetto al passato, dopo anni trascorsi tra amicizia, complicità e presunti flirt.

Sempre secondo il settimanale, la stilista avrebbe chiesto maggiore chiarezza nella relazione, soprattutto dopo le recenti indiscrezioni che accostavano De Martino alla comica e conduttrice Brenda Lodigiani, collega del programma «Stasera tutto è possibile».

Missione talenti al festival MiAmi di Milano

Nel frattempo, come riferito fra gli altri da «Leggo.it», De Martino starebbe già osservando da vicino la nuova scena musicale italiana. Il presentatore è stato infatti avvistato al MiAmi Festival di Milano, appuntamento dedicato alla musica indipendente, dove avrebbe seguito diversi artisti emergenti.

Tra i nomi più chiacchierati ci sarebbero La Niña, reduce dal successo alla Targa Tenco, ma anche Tära, Tutti Fenomeni, Venerus, Mecna e altri artisti della scena alternativa italiana.

Un lavoro di scouting che ricorda quello fatto negli anni passati da altri direttori artistici intenzionati a portare novità sul palco dell’Ariston.

La Rai conferma: «La macchina è partita»

A confermare che i lavori per Sanremo 2027 siano già iniziati è stato anche Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

In dichiarazioni riportate da «Adnkronos», il dirigente ha spiegato che la Rai starebbe già lavorando insieme a Stefano De Martino alla parte organizzativa e burocratica della prossima edizione del Festival.

«Stiamo avviando la macchina e definendo regolamento e organizzazione», ha spiegato Di Liberatore, lasciando intendere che il progetto legato al futuro Sanremo abbia già preso forma dietro le quinte.