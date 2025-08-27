  1. Clienti privati
Offese omofobe subite da bimbo Stefano De Martino: «Mi davano del gay per la mia passione per la danza»

Covermedia

27.8.2025 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Dal palco del «Meglio stasera Summer Tour», il conduttore ha ricordato con ironia gli episodi di bullismo subiti da ragazzo a Torre Annunziata a causa della sua passione per la danza.

Covermedia

27.08.2025, 11:00

27.08.2025, 11:14

«Io gay? Magari»: con poche parole Stefano De Martino ha spiazzato tutti, trasformando un insulto in un’arma di ironia. Sul palco del «Meglio Stasera Summer Tour» ha rievocato i pregiudizi vissuti da adolescente nella sua Torre Annunziata, quando portava il borsone rosa con la scritta «Arte Danza» e veniva preso di mira con insulti omofobi.

Il conduttore ha ricordato: «Mi dicevano «gay», in realtà usavano un termine ancora più colorito. Io pensavo: avrei risolto la metà dei problemi che ho oggi… sarebbe stato meglio».

Con la sua consueta lucidità, ribatteva agli insulti con un ragionamento semplice ma fulminante: «Io tutti i pomeriggi sono in una sala di ballo con trenta ragazze… voi undici maschi tutti sudati, sotto la stessa doccia… e io sarei il gay?».

La testimonianza accende ancora oggi una riflessione sugli stereotipi legati alla danza e sull’omofobia, che continua a segnare il percorso di tanti giovani.

Nel tempo De Martino ha più volte ribadito la sua posizione: «Se pensano che sia gay perché ballo, pazienza». Non solo: ha sostenuto i diritti delle coppie omosessuali, bollando come «totale pregiudizio» le posizioni di chi ancora si oppone.

