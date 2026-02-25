Stefano De Martino

Dopo il debutto del 23 febbraio su Rai2 dall'Auditorium di Napoli, lo show entra nel vivo; sul Festival 2027 arriva la smentita ufficiale dei vertici Rai.

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino è tornato in scena. Il 23 febbraio Rai2 ha riacceso le luci dell'Auditorium di Napoli per la nuova edizione di «Stasera tutto è possibile», il comedy show che negli ultimi anni ha consolidato la prima serata del canale.

L'annuncio del ritorno è passato anche dai social ufficiali del programma, con un messaggio che ha subito fatto il giro delle condivisioni: «Ebbene sì, non vi siete liberati di STEP. Ci rivediamo il 23 febbraio con la nuova edizione...».

Il format, adattamento dell'originale francese «Vendredi tout est permis», riparte con la squadra storica e il meccanismo dei giochi a improvvisazione che hanno trasformato lo show in un appuntamento fisso per il pubblico di Rai2.

Tra prove surreali, stanza inclinata e ospiti a rotazione, l'intrattenimento leggero torna al centro del palinsesto in un momento strategico della stagione televisiva.

Aperto il capitolo Sanremo...

Accanto a un impegno già confermato e in onda, resta invece aperto il capitolo legato al Festival di Sanremo 2027. Negli ultimi giorni il suo nome è rimbalzato accanto a quello del Festival, tra titoli costruiti sull'effetto sorpresa e ricostruzioni nate da una gag radiofonica.

A mettere un punto è stato l'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio, che, interpellato da Adnkronos, ha chiarito: «Nessun annuncio su Sanremo 2027... Rosario mi ha tirato dentro una gag...».

Una precisazione che smonta le letture frettolose circolate online e riporta la questione nell'alveo delle decisioni aziendali non ancora calendarizzate.