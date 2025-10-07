Stefano De Martino Covermedia

Al «Rumore Festival» di Roma, il conduttore esclude la partecipazione in veste di conduttore alla kermesse e punta sui progetti televisivi attuali.

«Non è un mio problema Sanremo 2027»: così Stefano De Martino, ospite al «Rumore Festival» organizzato da Fanpage a Roma, ha chiarito con fermezza le sue priorità professionali, escludendo un futuro da conduttore all'Ariston.

Sul palco, il conduttore campano ha spiegato: «Io ho altro a cui pensare in questo momento. Devo combattere con Gerry Scotti», riferendosi alla sfida d'ascolto tra i programmi «Affari Tuoi» e «La Ruota della Fortuna». Con ironia e consapevolezza, ha invitato a considerare la competizione come uno stimolo: «La concorrenza mi accende».

In merito al Festival, Stefano spera che Carlo Conti proponga nuovi nomi dopo il suo passaggio: «Mi auguro che lasci spazio a qualcun altro».

Il racconto è diventato più intenso quando De Martino ha affrontato la vicenda dei video intimi rubati insieme alla compagna Caroline Tronelli: «Non pensavo di essere spiato in casa... mi sono sentito sporco, violato», ha detto, aggiungendo che il sito che ha diffuso i materiali è stato chiuso, e ha richiamato l'opinione pubblica alla responsabilità: «Ricevere e inoltrare materiale rubato è un reato».