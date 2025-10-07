  1. Clienti privati
«Rumore Festival» Stefano De Martino: «Sanremo? Ora non è nei miei piani»

Covermedia

7.10.2025 - 13:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino
Covermedia

Al «Rumore Festival» di Roma, il conduttore esclude la partecipazione in veste di conduttore alla kermesse e punta sui progetti televisivi attuali.

Covermedia

07.10.2025, 13:00

07.10.2025, 13:12

«Non è un mio problema Sanremo 2027»: così Stefano De Martino, ospite al «Rumore Festival» organizzato da Fanpage a Roma, ha chiarito con fermezza le sue priorità professionali, escludendo un futuro da conduttore all'Ariston.

Sul palco, il conduttore campano ha spiegato: «Io ho altro a cui pensare in questo momento. Devo combattere con Gerry Scotti», riferendosi alla sfida d'ascolto tra i programmi «Affari Tuoi» e «La Ruota della Fortuna». Con ironia e consapevolezza, ha invitato a considerare la competizione come uno stimolo: «La concorrenza mi accende».

In merito al Festival, Stefano spera che Carlo Conti proponga nuovi nomi dopo il suo passaggio: «Mi auguro che lasci spazio a qualcun altro».

Il racconto è diventato più intenso quando De Martino ha affrontato la vicenda dei video intimi rubati insieme alla compagna Caroline Tronelli: «Non pensavo di essere spiato in casa... mi sono sentito sporco, violato», ha detto, aggiungendo che il sito che ha diffuso i materiali è stato chiuso, e ha richiamato l'opinione pubblica alla responsabilità: «Ricevere e inoltrare materiale rubato è un reato».

Il «New York Times» incorona la Centovallina
Momento da film: Whaley gioca un colpo perfetto a due passi da un alligatore
Trump annulla l'ordine di Biden, via libera a una mega autostrada in Alaska
Giorgia Palmas derubata sul Frecciarossa: ecco cos'è successo
A che temperatura conviene impostare il riscaldamento?

Silvia Toffanin, «This Is Me» torna in prima serata con Cuccarini, Vanoni e Del Piero

Nuovo formatSilvia Toffanin, «This Is Me» torna in prima serata con Cuccarini, Vanoni e Del Piero

Cyndi Lauper debutta con una residency a Las Vegas

Trasformazione in «Cyn City»Cyndi Lauper debutta con una residency a Las Vegas

Su Netflix arriva il corto «One Shot With Ed Sheeran» e il cantautore conquista New York

Non solo musicaSu Netflix arriva il corto «One Shot With Ed Sheeran» e il cantautore conquista New York