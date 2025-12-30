  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Spettacolo teatrale Stefano De Martino sbarca sul web con il varietà: l'esclusiva digital di RaiPlay

Covermedia

30.12.2025 - 11:00

Stefano De Martino
Stefano De Martino
Covermedia

Il conduttore porta in streaming il suo primo spettacolo teatrale, un «quasi one man show» che intreccia narrazione, musica e danza.

Covermedia

30.12.2025, 11:00

30.12.2025, 11:07

Stefano De Martino torna protagonista nel panorama dell'intrattenimento e lo fa con un progetto che unisce teatro e digitale.

Dal 29 dicembre 2025 «Meglio Stasera! Quasi one man show», scritto e interpretato dallo stesso De Martino, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, offrendo al pubblico di casa un'esperienza che fonde palcoscenico e schermo.

Lo spettacolo, già accolto con entusiasmo nei teatri italiani durante la tournée 2024-2025, viene ora adattato per il formato digitale mantenendo la sua energia originale. Sul palco, De Martino racconta la propria storia personale e professionale: dall'infanzia fino al passaggio dal lavoro di fruttivendolo alla carriera di ballerino e intrattenitore, intrecciando ironia, musica dal vivo, danza e monologhi riflessivi.

Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali con la regia di Riccardo Cassini, «Meglio Stasera! Quasi one man show» si distingue per l'ibridazione di linguaggi: non è un semplice varietà né una registrazione teatrale statica, ma un formato che trae forza dalla presenza scenica del protagonista e dall'interazione con musicisti e ballerini.

La scelta di portare lo spettacolo su RaiPlay rappresenta per la Rai un esperimento significativo nel campo dell'intrattenimento digital, ampliando la fruizione oltre i confini del teatro e avvicinandosi alle nuove forme di consumo culturale.

I più letti

Per Vittorio Sgarbi nessun amministratore, ma scatta la perizia medica
La giovane Giada D'Antonio: «Non mi sono praticamente accorta di Mikaela Shiffrin»
Ecco 10 star del cinema morte in circostanze inspiegabili
Ambra Angiolini e l'amore oggi: «Sono fidanzata, ma lui non lo sa»
Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina

Altre notizie

L'elenco. Re Carlo assegna onorificenze a Idris Elba e alle campionesse del calcio

L'elencoRe Carlo assegna onorificenze a Idris Elba e alle campionesse del calcio

Fra passato e nuovi equilibri. Ambra Angiolini e l'amore oggi: «Sono fidanzata, ma lui non lo sa»

Fra passato e nuovi equilibriAmbra Angiolini e l'amore oggi: «Sono fidanzata, ma lui non lo sa»

Nuovi segnali di crisi?. Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina

Nuovi segnali di crisi?Chiara Ferragni parte senza di lui, ma in Colombia spunta la sorella Valentina