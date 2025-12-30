Stefano De Martino Covermedia

Il conduttore porta in streaming il suo primo spettacolo teatrale, un «quasi one man show» che intreccia narrazione, musica e danza.

Stefano De Martino torna protagonista nel panorama dell'intrattenimento e lo fa con un progetto che unisce teatro e digitale.

Dal 29 dicembre 2025 «Meglio Stasera! Quasi one man show», scritto e interpretato dallo stesso De Martino, sarà disponibile in esclusiva su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, offrendo al pubblico di casa un'esperienza che fonde palcoscenico e schermo.

Lo spettacolo, già accolto con entusiasmo nei teatri italiani durante la tournée 2024-2025, viene ora adattato per il formato digitale mantenendo la sua energia originale. Sul palco, De Martino racconta la propria storia personale e professionale: dall'infanzia fino al passaggio dal lavoro di fruttivendolo alla carriera di ballerino e intrattenitore, intrecciando ironia, musica dal vivo, danza e monologhi riflessivi.

Prodotto da Rai Contenuti Digitali e Transmediali con la regia di Riccardo Cassini, «Meglio Stasera! Quasi one man show» si distingue per l'ibridazione di linguaggi: non è un semplice varietà né una registrazione teatrale statica, ma un formato che trae forza dalla presenza scenica del protagonista e dall'interazione con musicisti e ballerini.

La scelta di portare lo spettacolo su RaiPlay rappresenta per la Rai un esperimento significativo nel campo dell'intrattenimento digital, ampliando la fruizione oltre i confini del teatro e avvicinandosi alle nuove forme di consumo culturale.