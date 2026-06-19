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La rivalità continua Stefano De Martino sente «la ruota gira» ad Affari tuoi e non si trattiene: la frecciatina a Gerry Scotti in diretta

ai-scrape

19.6.2026 - 09:33

Stefano De Martino e Gerry Scotti si contendono gli ascolti in prima serata (immagine d'archivio).
Stefano De Martino e Gerry Scotti si contendono gli ascolti in prima serata (immagine d'archivio).
IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Un momento di ilarità in studio durante il game show di Rai 1. Il conduttore napoletano non resiste alla provocazione quando una concorrente cita una frase legata al programma rivale.

Redazione blue News

19.06.2026, 09:33

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Durante una puntata di Affari tuoi, Stefano De Martino ha scherzato su una concorrente che ha detto «la ruota gira», frase associata al programma rivale La ruota della fortuna di Gerry Scotti.
  • La battuta ha riacceso con leggerezza la rivalità televisiva tra i due conduttori, che si stimano pubblicamente e si sfidano ogni sera nel prime time.
  • De Martino aveva già raccontato che il confronto con Scotti lo stimola, definendo importante avere un avversario capace di «farlo correre».
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La sfida televisiva tra Stefano De Martino e Gerry Scotti continua anche a colpi di battute.

I due padroni di casa della prima serata si fronteggiano ogni giorno, uno su Rai1 con Affari tuoi, l’altro su Canale5 con La ruota della fortuna.

Una rivalità che resta leggera, anche perché entrambi hanno più volte espresso rispetto reciproco.

Il siparietto con la pacchista

Come riportato da Fanpage, nella puntata di Affari tuoi andata in onda mercoledì 17 giugno, però, è bastata una frase della concorrente per accendere il siparietto.

Raccontando alcune difficoltà vissute negli ultimi anni, la pacchista ha spiegato di voler guardare avanti con fiducia, usando l’espressione: «La ruota gira».

Una frase innocente, ma decisamente «pericolosa» nello studio di De Martino. Quelle parole, infatti, richiamano lo slogan pronunciato da Gerry Scotti e Samira Lui durante La ruota della fortuna.

Il conduttore di Rai1 ha subito colto la palla al balzo: «La ruota gira non si può sentire. Ma che fai? Ma io non lo so».

Tutto con il sorriso, tra una smorfia divertita e uno sguardo complice a Herbert Ballerina.

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Un testa a testa in prima serata

La rivalità tra De Martino e Scotti era stata raccontata dallo stesso conduttore di Affari tuoi anche lo scorso ottobre, durante il Rumore Festival di Fanpage.

In quell’occasione aveva ammesso che il confronto con il volto Mediaset gli aveva dato una scossa: «La sfida con lui mi ha acceso».

Una competizione serrata, con risultati che alternano successi di Canale5 e Rai1, ma che per De Martino rappresenta uno stimolo.

«L’avversario è importante, senza non si può giocare. Adesso c’è uno che ci fa correre, è bello», aveva detto.

Scotti, dal canto suo, aveva risposto spiegando di essere contento di avere un «dirimpettaio» come lui.

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