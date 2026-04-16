Stefano De Martino

Il finale di «Stasera tutto è possibile» del 15 aprile chiude una stagione solida, ma il doppio impegno tra Rai 1 e Festival apre scenari incerti per il comedy show di Rai 2, condotto da Stefano De Martino.

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Stefano De Martino lascia in sospeso «STEP»: Sanremo 2027 può cambiare tutto.

Il sipario calato il 15 aprile su «Stasera tutto è possibile» non ha consegnato certezze sul futuro del programma, ma ha rafforzato il peso strategico del suo conduttore dentro la Rai.

La puntata finale è stata costruita come una vera serata-evento, con un cast consolidato e giochi simbolo del format, segnale di un titolo ancora centrale per Rai 2.

I dati d'ascolto confermano la solidità del comedy show: nelle settimane precedenti la chiusura, il programma ha superato i 2 milioni di spettatori con share intorno al 14–15% (fonte Rai Ufficio Stampa), numeri competitivi per la rete e difficili da sostituire nel breve periodo. Un risultato che rende poco plausibile un'uscita definitiva dal palinsesto.

Il vero nodo

Il vero nodo riguarda però la traiettoria del volto napoletano, sempre più centrale nella strategia dell'azienda.

Il 28 febbraio Carlo Conti ha annunciato ufficialmente che sarà lui il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, precisando che al Festival andranno dedicate «tutte le energie che merita».

In questo quadro si inserisce anche una linea già dichiarata dal diretto interessato in una recente intervista a «TV Sorrisi e Canzoni»: «Cerco di fare meno cose possibile e farle bene», indicazione che oggi assume un peso concreto nella gestione dei nuovi impegni.

Nessuna conferma dalla Rai

Dal fronte Rai, intanto, non arriva una conferma automatica per una nuova stagione del programma. Il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore ha sottolineato la centralità del presentatore su Rai 1 e ha lasciato aperta ogni valutazione sul futuro del titolo di Rai 2.

Le prossime settimane, con la definizione dei palinsesti, saranno decisive: con «Affari Tuoi» da rafforzare nell'access prime time e la macchina di Sanremo da avviare con largo anticipo, «Stasera tutto è possibile» potrebbe essere ricalibrato o messo in pausa.

La decisione finale è attesa nei palinsesti Rai 2026-2027, dove si definirà il nuovo assetto attorno al volto più esposto dell'intrattenimento pubblico.