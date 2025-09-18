Stefano De Martino

Il conduttore di «Affari Tuoi», Stefano De Martino, evita polemiche con «La Ruota della Fortuna», condotta da Gerry Scotti: ribadisce stima reciproca e concorrenza leale nell'access prime time.

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino rompe il silenzio su Gerry Scotti.

In un'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», il conduttore di «Affari Tuoi» ha scelto toni pacati parlando del collega di Canale 5, protagonista de «La Ruota della Fortuna».

«Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda», ha dichiarato De Martino, sottolineando che non si tratta di una gara sleale, ma di attività parallele.

Ha aggiunto: «Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada: la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare».

Il conduttore campano ha definito positiva la competizione: «La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata». Il riferimento è chiaro: nonostante «La Ruota della Fortuna» stia superando «Affari Tuoi» negli ascolti, soprattutto nell’access prime time, De Martino mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco.

Mediaset e Rai, nelle ultime settimane, si sono scambiate frecciate sui palinsesti, ma il conduttore ha evitato qualsivoglia attacco diretto, preferendo conservare un’immagine positiva e professionale.