  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

TV Stefano De Martino su Gerry Scotti: «Siamo come commercianti sulla stessa strada»

Covermedia

18.9.2025 - 16:30

Stefano De Martino
Stefano De Martino

Il conduttore di «Affari Tuoi», Stefano De Martino, evita polemiche con «La Ruota della Fortuna», condotta da Gerry Scotti: ribadisce stima reciproca e concorrenza leale nell'access prime time.

Covermedia

18.09.2025, 16:30

18.09.2025, 16:34

Stefano De Martino rompe il silenzio su Gerry Scotti.

In un'intervista a «TV Sorrisi e Canzoni», il conduttore di «Affari Tuoi» ha scelto toni pacati parlando del collega di Canale 5, protagonista de «La Ruota della Fortuna».

«Io non credo di dover arginare qualcuno. Ognuno lavora per la propria azienda», ha dichiarato De Martino, sottolineando che non si tratta di una gara sleale, ma di attività parallele.

Ha aggiunto: «Io e Gerry siamo come due commercianti con la vetrina sulla stessa strada: la mattina alziamo la serranda, ci diamo il buongiorno e cominciamo a lavorare».

Rimpiazzato da Gerry Scotti. «Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva

Rimpiazzato da Gerry Scotti«Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva

Il conduttore campano ha definito positiva la competizione: «La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata». Il riferimento è chiaro: nonostante «La Ruota della Fortuna» stia superando «Affari Tuoi» negli ascolti, soprattutto nell’access prime time, De Martino mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco.

Mediaset e Rai, nelle ultime settimane, si sono scambiate frecciate sui palinsesti, ma il conduttore ha evitato qualsivoglia attacco diretto, preferendo conservare un’immagine positiva e professionale.

I più letti

«Brigitte è una donna», verso prove fotografiche dei Macron per far tacere le voci
Il Napoli affronta il City mentre il Newcastle di Schär ospita il Barça! Segui i match in diretta
Stefano De Martino lancia il «pacco nero» ad «Affari Tuoi». Di cosa si tratta?
Harry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»
«Ridicolmente corrotto»: ecco l'accordo losco di Trump con gli Emirati Arabi

Altre notizie

Royal Family. Harry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Royal FamilyHarry sogna la pace con papà: «Voglio tornare a casa più spesso e portare anche Archie e Lilibet»

Ecco come mai. Rosario abbandona il trono di «Uomini e Donne» dopo una sola registrazione

Ecco come maiRosario abbandona il trono di «Uomini e Donne» dopo una sola registrazione

USA. Trump esulta per la cancellazione del Jimmy Kimmel TV show: «Grande notizia per l'America!»

USATrump esulta per la cancellazione del Jimmy Kimmel TV show: «Grande notizia per l'America!»