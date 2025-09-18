Il conduttore campano ha definito positiva la competizione: «La cosa bella è che grazie a questi due negozi quella strada è molto affollata». Il riferimento è chiaro: nonostante «La Ruota della Fortuna» stia superando «Affari Tuoi» negli ascolti, soprattutto nell’access prime time, De Martino mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco.
Mediaset e Rai, nelle ultime settimane, si sono scambiate frecciate sui palinsesti, ma il conduttore ha evitato qualsivoglia attacco diretto, preferendo conservare un’immagine positiva e professionale.