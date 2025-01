Ritorno con "C'è Posta Per Te". Covermedia

L'amato conduttore di «Affari tuoi» sarà di nuovo protagonista su Canale 5.

Stefano De Martino torna su Canale 5 ma solo per una sera.

L'ex marito di Belen Rodriguez, in forte ascesa in Rai, sarà tra gli ospiti della seconda puntata di «C'è posta per te», in onda su Canale 5 sabato 18 gennaio.

Non è la prima volta che De Martino è ospite del programma, già in passato è stato al centro di dolci sorprese.

«Mi mancava, ogni tanto deve tornare a casa», ha detto l'ex ballerino entrando in studio.

Con Queen Mary c'è sempre stato un legame speciale e Stefano più volte l'ha definita la sua mamma artistica.

Altro ospite della seconda puntata di «C'è posta per te» sarà Matteo Berrettini. Al centro del format, come sempre, le toccanti storie di gente comune, sentimenti, riflessione, divertimento e belle sorprese. Ogni storia è narrata con grande sensibilità e attenzione dalla conduttrice che fa dello storytelling il suo marchio di fabbrica: Maria affronta le vicende sentimentali parlando al cuore delle persone, sapendo sempre ascoltare, senza giudicare ma dando ai protagonisti nuove chiavi di lettura per situazioni che da anni non riescono a trovare un lieto fine.