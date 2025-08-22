Stefano De Martino

Il conduttore resta il nome forte per il Festival, mentre gli inquirenti indagano su un tecnico infedele della videosorveglianza.

Covermedia Covermedia

Stefano De Martino non fa in tempo a rientrare in video con «Affari Tuoi», in partenza il 2 settembre, che già si parla di lui come futuro padrone di casa del Festival di Sanremo 2027.

«Il suo principale pensiero è il Festival» raccontano fonti vicine, mentre la Rai, agitata dal successo de «La ruota della fortuna», pare aver deciso: tocca a lui portare avanti la kermesse.

Ma dietro la ribalta c'è un'ombra che pesa: il caso dei video privati rubati dalle telecamere di casa. Gli inquirenti, guidati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, puntano su un sospetto preciso: un tecnico della videosorveglianza con accesso privilegiato.

A difendere De Martino sono i fratelli Angelo e Sergio Pisani. «Non escludiamo che sia stato un tecnico a tradire il rapporto fiduciario con la famiglia per poi approfittarne» hanno dichiarato i due avvocati, confermando la pista investigativa più battuta.

Il conduttore, che non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, attraverso il suo legale ha espresso amarezza: la sua immagine e quella della compagna sarebbero state «gestite e manipolate in maniera illecita». Così, mentre da un lato De Martino si prepara a salire sul palco più ambito d'Italia, dall'altro combatte la battaglia più amara: difendere la propria vita privata.