Tante cose in testaStefano De Martino tra «Affari Tuoi», Sanremo 2027 e l'ombra del video rubato
Covermedia
22.8.2025 - 11:00
Il conduttore resta il nome forte per il Festival, mentre gli inquirenti indagano su un tecnico infedele della videosorveglianza.
Stefano De Martino non fa in tempo a rientrare in video con «Affari Tuoi», in partenza il 2 settembre, che già si parla di lui come futuro padrone di casa del Festival di Sanremo 2027.
«Il suo principale pensiero è il Festival» raccontano fonti vicine, mentre la Rai, agitata dal successo de «La ruota della fortuna», pare aver deciso: tocca a lui portare avanti la kermesse.
Ma dietro la ribalta c'è un'ombra che pesa: il caso dei video privati rubati dalle telecamere di casa. Gli inquirenti, guidati dal procuratore aggiunto Sergio Colaiocco, puntano su un sospetto preciso: un tecnico della videosorveglianza con accesso privilegiato.
A difendere De Martino sono i fratelli Angelo e Sergio Pisani. «Non escludiamo che sia stato un tecnico a tradire il rapporto fiduciario con la famiglia per poi approfittarne» hanno dichiarato i due avvocati, confermando la pista investigativa più battuta.
Il conduttore, che non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche, attraverso il suo legale ha espresso amarezza: la sua immagine e quella della compagna sarebbero state «gestite e manipolate in maniera illecita». Così, mentre da un lato De Martino si prepara a salire sul palco più ambito d'Italia, dall'altro combatte la battaglia più amara: difendere la propria vita privata.