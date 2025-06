Stefano De Martino

Il conduttore riflette sul suo futuro televisivo con autoironia e misura: non si tira indietro, ma per certi palcoscenici «serve tempo e mestiere».

Covermedia Covermedia

Hai fretta? blue News riassume per te Stefano De Martino, al timone di «Affari Tuoi», ha commentato con la consueta ironia le voci che lo vorrebbero alla guida di «Sanremo» e «Domenica In».

Durante un'intervista a «TV Talk», ha dichiarato: «Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, mentre per il programma di Mara Venier sarò forse calvo».

Parole che rivelano la volontà di crescere senza bruciare le tappe: sembra infatti ben conscio del fatto che la conduzione di certi programmi richieda una maturità che si conquista nel tempo, e non per caso. Mostra di più

Stefano De Martino, attualmente al timone di «Affari Tuoi», ha commentato con la consueta ironia le voci che lo vorrebbero alla guida di «Sanremo» e «Domenica In».

Durante un'intervista a «TV Talk», ha dichiarato: «Per il Festival dovrò avere i capelli bianchi, mentre per il programma di Mara Venier sarò forse calvo».

Parole che rivelano la volontà di crescere senza bruciare le tappe. De Martino sembra ben conscio del fatto che la conduzione di certi programmi richieda una maturità che si conquista nel tempo, e non per caso.

Nonostante il successo con «Affari Tuoi» – dove ha raccolto un'eredità non da poco – il conduttore preferisce restare con i piedi per terra. A chi lo immagina prossimo volto di «Domenica In», De Martino risponde con rispetto: quel salotto appartiene ancora a Mara Venier, che ha comunque ammesso di vedere in lui e in Alberto Matano possibili successori.

Quanto a «Sanremo», il discorso cambia, ma non troppo. Il palco dell'Ariston affascina, certo, ma De Martino ammette che «è ancora presto». Non si tira indietro, ma sa che certe occasioni arrivano solo quando si è davvero pronti a reggerne il peso.

Con stile sempre misurato ma in crescita costante, De Martino si conferma uno dei volti più promettenti del piccolo schermo. E se un giorno salirà sul palco del Festival o erediterà il salotto domenicale, lo farà come ha sempre fatto tutto: passo dopo passo.