Stefano De Martino

Le rivelazioni di Alberto Dandolo su «Oggi» tra tensioni private e crescente centralità in Rai, con lo sfondo di Sanremo 2027.

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Stefano De Martino incassa un ultimatum e il rapporto con Gilda Ambrosio mostra segni di cedimento. A delineare il quadro è Alberto Dandolo su «Oggi», con un retroscena che racconta un cambio netto nella dinamica tra il conduttore e la designer.

La stilista e cofondatrice di «The Attico», un tempo presenza costante accanto al volto Rai, si troverebbe oggi in una posizione più defilata, relegata agli spazi lasciati liberi da un’agenda sempre più fitta, anche alla luce della crescente centralità televisiva e della prospettiva di Sanremo 2027.

«Gilda Ambrosio, un tempo presenza fissa al suo fianco, oggi costretta a occupare i ritagli di tempo del conduttore...», scrive Dandolo, sintetizzando una situazione che avrebbe progressivamente incrinato l’equilibrio tra i due, rendendo sempre più difficile mantenere un rapporto senza una definizione pubblica.

A pesare non sarebbe solo la gestione del tempo, ma anche il contesto che circonda il presentatore. «Gilda pare sia molto infastidita anche dalle tante corteggiatrici, più o meno note, che animano le serate libere del suo Stefano...», si legge ancora nella ricostruzione, che attribuisce alla stilista un crescente disagio.

Da qui la svolta

Da qui la svolta: «Se non occuperà un ruolo centrale nella vita di De Martino è pronta a guardare avanti e voltare definitivamente pagina...». Un passaggio che assume il peso di un vero ultimatum e segna un punto di svolta in un legame mai ufficializzato.

Sul piano professionale, intanto, il conduttore consolida la propria presenza nei palinsesti Rai: resta alla guida di «Affari Tuoi» nell’access prime time e di «Stasera tutto è possibile» su Rai 2, mentre cresce l’attenzione attorno al percorso che potrebbe portarlo alla conduzione del Festival di Sanremo 2027.