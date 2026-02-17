Regina D’italia

Regina D'Italia, il maxi yacht di 65 metri dello stilista, entra per la prima volta nel mercato del charter: si può affittare da 480 mila euro a settimana o acquistare per 54 milioni.

Covermedia Covermedia

Stefano Gabbana apre le porte del suo universo galleggiante. Il suo superyacht, Regina D'Italia, entra per la prima volta nel mercato del charter, offrendo a facoltosi vacanzieri la possibilità di affittarlo oppure di acquistarlo.

L'imbarcazione di 65 metri – il cui nome significa «Regina d'Italia» – era stata già proposta in vendita lo scorso anno al Monaco Yacht Show, con un prezzo richiesto di 54 milioni di euro. Ora è disponibile anche per il noleggio, con tariffe settimanali a partire da 480 mila euro.

Costruito dal cantiere navale italiano Codecasa e consegnato nel 2019, Regina D'Italia si basa sulla piattaforma di 65 metri del cantiere, con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio. Se l'architettura navale e il design esterno portano la firma di Codecasa, gli interni sono stati progettati dallo studio milanese M2 Atelier, in stretta collaborazione con Gabbana.

Il superyacht

Dopo anni di sviluppo riservato, lo yacht viene ora presentato pubblicamente in ogni dettaglio. Gli interni riflettono un'estetica teatrale e audace, cifra distintiva dello stilista fin dalla fondazione di Dolce & Gabbana nel 1985.

Toni di blu intenso dialogano con rovere chiaro e teak, mentre il marmo brasiliano è utilizzato in modo estensivo. La palette cromatica si intensifica salendo di ponte in ponte, passando da sfumature più chiare a tonalità più profonde.

Il salone principale è caratterizzato da soffitti a specchio e pannelli in seta blu. La sala da pranzo ruota attorno a un tavolo firmato Fornasetti, circondato da sedie con schienale alto e rivestimento animalier. Sempre sul ponte principale si trova la suite armatoriale, con finestre a tutta altezza, soffitti specchiati, due bagni in marmo e ampie cabine armadio rivestite in seta, velluto e astrakan.

Gli ospiti possono contare su quattro cabine nel ponte inferiore – due doppie e due matrimoniali – tutte con bagno privato rifinito in marmo e soffitti a specchio. Rubinetti in bronzo modellati sulle gestualità tipiche italiane impreziosiscono bagni e scale. Un'ulteriore cabina sul ponte di comando può essere destinata agli ospiti, all'equipaggio o trasformata in sala massaggi.

Il ponte superiore ospita una palestra, una piscina di sette metri rivestita in mosaico di marmo e un'area solarium con otto lettini. Di sera, lo spazio si trasforma in un lounge open air. Completano la dotazione un beach club e una piattaforma poppiera fissa con accesso diretto al mare.

Velocità massima di 18,5 nodi

Spinto da due motori Caterpillar, il superyacht da 1.300 tonnellate di stazza lorda raggiunge una velocità massima di 18,5 nodi e ha un'autonomia di 4.300 miglia nautiche. Durante la prima stagione di charter navigherà lungo le coste italiane e le isole circostanti.

La vendita e il noleggio sono curati dalla società di brokeraggio Ocean Independence, che descrive l'imbarcazione come un'aggiunta «rara e raffinata» al mercato charter del Mediterraneo. Un'occasione che consente ai potenziali acquirenti di vivere l'esperienza a bordo prima di impegnarsi in un acquisto multimilionario.