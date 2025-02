L'ex portiere Stefano Tacconi si trasferisce nelle case popolari di Milano

Stefano Tacconi

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana Stefano Tacconi si trasferisce in un alloggio popolare alla periferia di Milano, assegnato dall'Aler. Un cambiamento significativo nella vita del campione.

Stefano Tacconi, celebre ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha recentemente intrapreso una nuova fase della sua vita trasferendosi con la famiglia in un appartamento popolare alla periferia di Milano, assegnato dall'Aler.

Dopo una carriera costellata di successi sportivi, Tacconi ha affrontato diverse sfide personali e professionali, che lo hanno portato a questa nuova realtà.

Negli ultimi sette mesi, ha ottenuto due diversi alloggi popolari, un cambiamento radicale rispetto ai fasti del passato. La moglie di Tacconi, Laura, ha espresso la volontà di ricominciare, sottolineando l'importanza di questo nuovo inizio: «Non ci vergogniamo, siamo persone semplici e ora abbiamo bisogno di ripartire. L'importante è stare insieme».

Ad alzare un sopracciglio però ci ha pensato Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd che da decenni è incaricata di seguire le case popolari.

«Tempistiche eccezionali, mai visto cambi alloggio così rapidi: sarebbe bello che Aler ci abituasse a tanta rapidità. Di norma il cambio alloggio può avvenire dopo 12 mesi dalla contrattualizzazione, ma in caso di comprovati e sopraggiunti aggravamenti medici o in caso di altro tipo di circostanze documentate è possibile procedere in deroga».