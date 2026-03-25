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Dopo la fine del «The Late Show» Stephen Colbert co-scriverà il prossimo film de «Il signore degli anelli»

Covermedia

25.3.2026 - 13:00

Peter Jackson & Stephen Colbert
Peter Jackson & Stephen Colbert

Dopo la fine del «The Late Show», il conduttore si prepara a scrivere un nuovo capitolo della saga.

Covermedia

25.03.2026, 13:00

25.03.2026, 13:07

Stephen Colbert co-scriverà il prossimo film de «Il signore degli anelli». L'annuncio arriva da Peter Jackson, che in occasione del Tolkien Reading Day ha aggiornato i fan sullo stato dei lavori legati all'universo creato da J.R.R. Tolkien.

Il regista ha confermato che «Il signore degli anelli: The Hunt for Gollum», diretto da Andy Serkis e previsto per il 2027, è in sviluppo avanzato. «Andy sta facendo un lavoro straordinario, è tutto incredibile», ha dichiarato. «La sceneggiatura sta venendo molto bene e credo sarà un grande film».

Ma è un altro progetto a segnare una svolta. Jackson ha infatti rivelato che Colbert lavorerà a un nuovo lungometraggio, provvisoriamente intitolato «The Lord of the Rings: Shadow of the Past», insieme a Peter McGee e alla sceneggiatrice Philippa Boyens.

Ecco cosa c'è all'origine dell'idea

Fan di lunga data della saga, il conduttore ha spiegato l'origine dell'idea: «Sapete cosa significano per me i libri e cosa significano i vostri film, però mi sono ritrovato a rileggere continuamente sei capitoli all'inizio de «La Compagnia dell'Anello» che non avevate mai sviluppato nel primo film».

«Si tratta dei capitoli da «Tre è compagnia» fino a «Nebbia sui Tumulilande», e ho pensato: forse potrebbero diventare una storia a sé, capace di inserirsi in quella più ampia. Possiamo creare qualcosa che sia completamente fedele ai libri e allo stesso tempo ai film che avete già realizzato?».

Il romanzo «Il signore degli anelli», pubblicato nel 1954, è all'origine di una delle saghe cinematografiche più influenti di sempre. Jackson ha diretto «Il signore degli anelli – La compagnia dell'anello» nel 2001, seguito da «Le due torri» nel 2002 e «Il ritorno del re» nel 2003, mentre la trilogia prequel de «Lo Hobbit» è uscita tra il 2012 e il 2014.

Colbert ha già presentato il progetto: «L'hanno adorato»

Nel video, Colbert ha raccontato di aver già presentato il progetto ai dirigenti di New Line e Warner Bros., che «l'hanno adorato».

Inizialmente Jackson aveva espresso dubbi sulla possibilità che il conduttore potesse dedicarsi al progetto, visti gli impegni con «The Late Show with Stephen Colbert». Ma lo scorso luglio CBS ha annunciato la chiusura del programma e del franchise nel maggio 2026.

«Non pensavo di avere il tempo, per quanto ami questo progetto», ha ammesso Colbert. «Ma a quanto pare sarò libero da quest'estate. Ora devo finire un programma televisivo e scrivere una sceneggiatura, ma ci vediamo nella Contea».

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