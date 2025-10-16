Stephen Graham

Il progetto punta a riaprire il dialogo tra le generazioni e a superare gli stereotipi sulla figura maschile.

Covermedia Covermedia

Dopo aver conquistato Netflix con la serie «Adolescence», Stephen Graham torna a parlare di mascolinità, ma stavolta fuori dallo schermo.

L'attore e creatore della serie ha annunciato l'uscita di un libro ispirato proprio al progetto televisivo, invitando padri di tutto il mondo a partecipare con una lettera dedicata ai propri figli.

Il volume, intitolato «Letters to Our Sons», raccoglierà testimonianze e riflessioni da ogni angolo del pianeta – incluso un testo firmato dallo stesso Graham per il figlio.

«La mia speranza è che questo libro sia la continuazione del messaggio di "Adolescence"», ha dichiarato alla BBC. «Voglio che diventi uno strumento per incoraggiare i padri a iniziare più conversazioni con i propri figli».

La serie Netflix «Adolescence» aveva esplorato il rapporto tra social media, adolescenza e mascolinità tossica, raccontando la storia di Jamie Miller, un tredicenne accusato dell'omicidio di un compagno di scuola. Un dramma che ha acceso il dibattito sul ruolo degli uomini nella società contemporanea.

«Dopo l'impatto enorme di «Adolescence», mi sono reso conto di quanto sia urgente ricostruire il dialogo tra padri e figli», ha spiegato l'attore, 52 anni. «Oggi c'è una distanza più grande che mai, e vorrei contribuire a creare nuove occasioni di incontro e di ascolto reciproco».

Graham ha lanciato un appello aperto a padri di ogni età e percorso di vita, invitandoli a partecipare al progetto editoriale pubblicato da Bloomsbury: «Vogliamo ascoltare uomini di ogni tipo: padri alla prima esperienza, padri assenti, padri che sono stati presenti ma non davvero, padri che hanno perso e padri che vogliono solo trovare un modo per dire «ti amo» ai propri figli e parlare di cosa significhi essere un uomo».

Le lettere potranno essere inviate dal 15 ottobre al 12 gennaio attraverso il sito ufficiale dell'iniziativa. Graham lavorerà al fianco della psicologa Orly Klein per la selezione e l'editing dei testi.

Per ogni lettera pubblicata verrà effettuata una donazione alle associazioni ManUp? e Dad La Soul, impegnate nel supporto alla salute mentale dei giovani uomini. L'uscita del libro è prevista per ottobre 2026.