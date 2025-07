Stephen King

La serie debutta su MGM+ il 13 luglio. L'autore ha già visto tutto e lo definisce: «Molto, molto buono».

Stephen King non fa sconti.

Quando qualcosa porta il suo nome, la guarda con attenzione. «The Institute», in arrivo su MGM+, ha superato la prova: «È davvero ben fatto», ha dichiarato lo scrittore dopo aver visto tutti gli episodi in anteprima.

Tratto dal romanzo omonimo del 2019, il thriller in otto parti racconta la storia di Luke Ellis, dodicenne dotato di poteri psichici, rapito e rinchiuso in una struttura governativa segreta. Intorno a lui, altri ragazzi con abilità simili, e adulti decisi a usarli come strumenti. In parallelo, la vicenda di un ex poliziotto – interpretato da Ben Barnes – disegna una traiettoria che finirà per incrociare l'istituto.

Il cast include Mary-Louise Parker nel ruolo della direttrice Sigsby. La regia è di Jack Bender, già dietro a «Mr. Mercedes», con Benjamin Cavell alla scrittura. Entrambi avevano già lavorato su altri adattamenti kinghiani.

King non è solo spettatore: ha partecipato alla produzione e approvato il taglio finale. «È fedele e funziona» – poche parole, pesanti come sempre.

Il debutto è fissato per il 13 luglio su MGM+. Un'altra storia di bambini e mostri. Ma stavolta, i mostri sono in camice.