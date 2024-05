Steve Buscemi

Covermedia

Steve Buscemi è stato colpito da uno sconosciuto per strada a New York. La star di «Boardwalk Empire» è stata aggredita in pieno giorno da un aggressore non identificato.

Steve, 66 anni, stava camminando nel quartiere di Kips Bay, nella parte est della città, la settimana scorsa quando è stato attaccato.

«Steve Buscemi è stato aggredito a Mid-Town Manhattan, un'altra vittima di un atto di violenza casuale nella città», ha dichiarato il suo pubblicista in una nota. «Sta bene e apprezza gli auguri di tutti, anche se è profondamente triste per tutti coloro che hanno subito lo stesso mentre camminavano per le strade di New York».

L'attore ha riportato gonfiori al viso e all'occhio sinistro ed è stato trasportato al vicino Bellevue Hospital per le cure.

Un testimone dell'incidente ha visto Steve cadere a terra dopo essere stato colpito: «Ho visto che era con una donna e poi, dall'angolo della finestra, l'ho visto inciampare e cadere all'indietro», ha raccontato un lavoratore della zona che ha assistito a parte dell'aggressione al The Post. «Si è rialzato subito e ha corso nella direzione opposta. Non ho visto chi l'ha colpito».

Il Dipartimento di Polizia di New York (NYPD) ha diffuso foto di sorveglianza del presunto aggressore, ancora in libertà: un uomo barbuto con una maglietta blu, pantaloni della tuta neri e un cappellino da baseball nero.

Covermedia