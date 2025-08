Steven Knight

Steven Knight scriverà la sceneggiatrua del nuovo film di «James Bond». Alla regia ci sarà Denis Villeneuve. L'uscita è prevista nel 2028.

Covermedia Covermedia

Steven Knight, celebre autore della serie «Peaky Blinders», sarà lo sceneggiatore del nuovo film di «James Bond».

La conferma arriva da Amazon MGM Studios, che ha ufficializzato anche il regista: Denis Villeneuve, vincitore di numerosi premi per «Dune» e «Blade Runner 2049».

L'uscita è prevista per il 2028, e segnerà il primo capitolo della saga prodotto da Amazon MGM dopo l'acquisizione dei diritti da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson.

Knight, 65 anni, è noto per aver scritto film come «Piccoli affari sporchi», «La promessa dell'assassino» e «Maria», oltre ad aver cocreato il format televisivo «Who Wants to Be a Millionaire?».

Un sogno che si realizza

«Il sogno di scrivere un film di James Bond si realizza oggi», ha dichiarato Knight su «Empire». Secondo fonti vicine al progetto, il recente incontro con Villeneuve – allora impegnato sul set di «Dune: Parte 3» – sarebbe stato determinante nella scelta del suo nome come sceneggiatore.

Non è ancora noto chi interpreterà il nuovo 007. Tra i nomi più accreditati: Tom Holland, Harris Dickinson e Jacob Elordi. Taron Egerton ha già escluso ogni coinvolgimento, definendo il ruolo «troppo caotico per me».

Con Knight alla penna e Villeneuve alla regia, si apre una nuova era per «James Bond», che promette di coniugare qualità autoriale e tradizione iconica.