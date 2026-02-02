Steven Spielberg

Il regista entra nel club ristrettissimo degli artisti premiati con Emmy, Grammy, Oscar e Tony grazie al documentario «Music by John Williams», dedicato al compositore con cui ha firmato alcune delle colonne sonore più iconiche della storia del cinema.

Steven Spielberg ha ufficialmente raggiunto lo status di EGOT, uno dei traguardi più ambiti dell'industria culturale americana.

Il riconoscimento è arrivato durante la parte non televisiva dei Grammy Awards 2026, dove il documentario «Music by John Williams» si è aggiudicato il premio come Miglior film musicale.

Il film, diretto da Laurent Bouzereau, ripercorre la carriera e l'eredità artistica del compositore John Williams, collaboratore storico di Spielberg. Il regista figura tra i produttori del progetto, che celebra un sodalizio creativo capace di attraversare decenni di cinema, da «E.T. l'extra-terrestre» alla saga di «Indiana Jones».

In una dichiarazione diffusa dopo la vittoria, Spielberg ha ringraziato i votanti dei Grammy per aver premiato quello che ha definito «un film bellissimo».

«Il riconoscimento di «Music by John Williams» significa moltissimo per me e per il nostro team di Amblin, Darryl Frank e Justin Falvey, così come per i nostri partner di Imagine e della Walt Disney Company», ha dichiarato il regista. «Questo premio è profondamente significativo perché conferma ciò che so da oltre 50 anni: l'influenza di John Williams sulla cultura e sulla musica è incalcolabile e la sua eredità artistica non ha eguali».

Pur non avendo commentato direttamente il raggiungimento dello status di EGOT, il risultato colloca Spielberg in un gruppo esclusivo di artisti che hanno conquistato tutti e quattro i principali premi dello spettacolo americano: Emmy, Grammy, Oscar e Tony.

Un club che include nomi come Rita Moreno, Mel Brooks, Whoopi Goldberg, John Legend ed Elton John.

Nel corso della sua carriera, Spielberg ha ottenuto nove nomination all'Oscar come miglior regista, vincendo due volte per «Schindler's List» e «Salvate il soldato Ryan». Guardando al futuro, il regista è anche in corsa agli Academy Awards 2026 come produttore di «Hamnet», diretto da Chloé Zhao.