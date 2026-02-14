James Van Der Beek

Il regista Steven Spielberg aderisce all'iniziativa lanciata su GoFundMe in favore della moglie e dei figli dell'attore James Van Der Beek, morto all'età di 48 anni.

Covermedia Covermedia

Steven Spielberg devolve 25'000 dollari in favore della famiglia di James Van Der Beek. L'attore di «Dawson's Creek» si è spento mercoledì all'età di 48 anni, dopo aver lottato per due anni e mezzo contro un tumore al colon-retto.

Poco dopo la triste notizia, gli amici più vicini a James hanno lanciato un'iniziativa su GoFundMe per raccogliere dei fondi a sostegno della moglie Kimberly Van Der Beek e dei suoi sei figli, che – oltre al dolore per la morte del loro caro –, stanno affrontando una forte crisi finanziaria.

Dawson Leery, il personaggio di Van Der Beek nell'amata serie TV, era un grande fan di Spielberg, tanto da avere tappezzato la sua camera di poster dei film dell'acclamato regista.

Spielberg aveva già registrato un video messaggio in occasione della reunion del cast di «Dawson's Creek», serie andata in onda dal 1998 al 2003. «Dawson, ce l'hai fatta! Forse un giorno avrò anch'io un armadio alla Dawson», disse all'epoca il regista.

Anche altre celebrità aderiscono all'iniziativa

Ad oggi oltre 40'000 persone hanno aderito all'iniziativa, donando oltre 2 milioni di dollari alla famiglia Van Der Beek.

Tra le altre celebrità che hanno contribuito alla raccolta fondi ci sono il regista di «Wicked: Perte 2», Jon M. Chu, che ha donato 10'000 dollari, e l'attrice Zoe Saldaña, che si è impegnata a versare 2'500 dollari al mese alla famiglia del defunto attore.

In un comunicato, gli organizzatori della raccolta fondi hanno espresso tutta la loro gratitudine per la generosità mostrata dai fan di Van Der Beek.

«La vostra gentilezza significa molto per noi, più di quanto possano esprimere le parole. Nel bel mezzo di questo profondo dolore, il vostro sostegno è stata una luce. Ci ha ricordato che l'amore vero esiste, che la nostra comunità è forte e che lo spirito di James continuerà a unire le persone», recita la nota.

«Continuate a tenere la moglie di James e i suoi cari nei vostri pensieri e nelle vostre preghiere. Grazie per aver onorato la sua vita con compassione, generosità e amore».