Cinema Steven Spielberg elogia il nuovo film di Leonardo DiCaprio

Covermedia

9.9.2025 - 11:00

Steven Spielberg
Steven Spielberg

Il regista premio Oscar definisce «Una battaglia dopo l'altra» un'opera incredibile e la paragona a «Il dottor Stranamore» di Stanley Kubrick.

Covermedia

09.09.2025, 11:00

09.09.2025, 11:16

Steven Spielberg ha condiviso un'entusiastica recensione del nuovo film di Paul Thomas Anderson con protagonista Leonardo DiCaprio, «Una battaglia dopo l'altra».

Il leggendario regista ha espresso il suo giudizio durante un incontro al Director's Guild of America Theatre di Los Angeles, dove ha moderato una sessione di domande e risposte insieme ad Anderson.

«Che film pazzesco, oh mio Dio», ha dichiarato Spielberg, secondo quanto riportato da The Film Stage. «È davvero incredibile. È un insieme di elementi così bizzarri e allo stesso tempo così attuali».

Nel film DiCaprio interpreta un ex rivoluzionario caduto in disgrazia, costretto a salvare la figlia adolescente quando un nemico del passato riappare nella sua vita. Il cast comprende anche Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor e Chase Infiniti al suo debutto cinematografico.

Spielberg ha aggiunto: «Non vedevo da tempo un film così vicino, per tono, a «Il dottor Stranamore» di Stanley Kubrick. Porta in scena una forma di commedia assurda, trattata con grande serietà, perché riflette ciò che accade oggi, ogni giorno, in questo Paese. Mi sono divertito moltissimo, ridendo dall'inizio alla fine».

Anche la critica ha accolto positivamente il film: Brett Arnold lo ha definito «il mio preferito dell'anno», prevedendo per Sean Penn un «meritatissimo Oscar».

«Una battaglia dopo l'altra» arriverà nelle sale dal 26 settembre.

