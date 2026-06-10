Steven Spielberg

Il regista collega la sua convinzione sugli extraterrestri a «Disclosure Day», il thriller fantascientifico che debutta nelle sale italiane il 10 giugno.

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Steven Spielberg crede che forme di vita extraterrestri abbiano visitato la Terra e possano essere ancora presenti.

Il regista lo ha dichiarato durante la promozione di «Disclosure Day», spiegando che il nuovo film nasce da una «base di verità» e rappresenta il progetto sugli UFO più vicino alla realtà che abbia mai realizzato.

L'autore di «E.T. l'extra-terrestre» e «Incontri ravvicinati del terzo tipo» ha affrontato l'argomento in un'intervista a CBS Sunday Morning, poi ripresa da TheWrap. Pur precisando di non aver mai vissuto esperienze dirette o avvistamenti, il cineasta ha affermato: «Credo assolutamente che siano stati qui e che siano qui».

Le dichiarazioni arrivano a pochi giorni dall'uscita di «Disclosure Day», thriller originale scritto da David Koepp da un soggetto sviluppato insieme al regista. Nel cast figurano Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e Colman Domingo.

Spielberg ha raccontato di essersi interessato alle recenti discussioni sugli UFO negli Stati Uniti, comprese le audizioni del Congresso dedicate ai fenomeni aerei non identificati.

Un contesto che avrebbe contribuito a plasmare la visione alla base di «Disclosure Day», un thriller che immagina le conseguenze globali della rivelazione dell'esistenza di una presenza non umana sulla Terra.

A quasi cinquant'anni da «Incontri ravvicinati del terzo tipo», il regista torna così a confrontarsi con uno dei temi che più hanno segnato la sua carriera.

La differenza, questa volta, è che non presenta «Disclosure Day» soltanto come un racconto di fantasia, ma come un'opera alimentata da un interesse che lo accompagna da decenni.