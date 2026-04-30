Denunciato da Julia MisleyArchiviata quasi completamente la causa contro Steven Tyler per aggressione sessuale
Covermedia
30.4.2026 - 09:30
Resta un solo capo d'imputazione per il rocker, denunciato da Julia Misley.
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30.04.2026, 09:30
30.04.2026, 09:49
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La causa per aggressione sessuale intentata contro Steven Tyler è stata archiviata quasi completamente da un tribunale di Los Angeles.
Secondo i documenti ottenuti da «People magazine», il giudice ha stabilito che la denuncia presentata da Julia Misley potrà proseguire soltanto su un unico capo d'imputazione, ridimensionando così in modo significativo il procedimento.
«Si tratta di una vittoria enorme per Steven Tyler. Oggi la Corte ha archiviato con pregiudizio il 99,9 per cento delle accuse contro il signor Tyler in questo caso», ha dichiarato l'avvocato del musicista.
«Il tribunale ha deciso che solo una notte, più di 50 anni fa, all'interno di una relazione durata tre anni, può restare oggetto del procedimento. Non vediamo l'ora di affrontare il processo il 31 agosto».
Ecco l'unica accusa rimasta
L'unica accusa rimasta riguarda l'inflizione intenzionale di stress emotivo e si concentra su un presunto rapporto sessuale, secondo l'accusa avvenuto nel 1974 in California, quando Misley aveva 16 anni.
Nella denuncia si afferma inoltre che, nel giugno 1975, i due erano «fidanzati con l'intenzione di sposarsi, in attesa di un figlio e ancora conviventi in Massachusetts». Misley sostiene di essere stata costretta a interrompere la gravidanza.
Inizialmente la donna non aveva fatto il nome di Tyler, ma le sue accuse risultavano in linea con quanto raccontato dal rocker nella sua autobiografia del 2011, «Does the Noise in My Head Bother You?», in cui descriveva una relazione con una sedicenne.
L'autore di «I Don't Want to Miss a Thing» scrive di aver «quasi preso in sposa un'adolescente», spiegando che i genitori della ragazza gli avevano concesso la custodia per permettergli di portarla in tour senza conseguenze legali.
Tyler ha respinto tutte le accuse, sostenendo che la relazione era consensuale.