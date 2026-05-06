Gordon Sumner

Il musicista porta in tournée «The Last Ship» e guarda avanti: «Continuerò finché posso».

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Sting non ha intenzione di ritirarsi.

Lo conferma nell'intervista rilasciata a «CBS Sunday Morning», dove l'ex leader dei Police parla del suo musical «The Last Ship», in cui interpreta il capocantiere Jackie White.

Interrogato su una possibile pausa nella carriera, Sting – all'anagrafe Gordon Sumner – risponde con ironia: «Mi piace lavorare».

«Potrei andare in pensione? Non sono sicuro di esserne capace. Non ho sviluppato quella capacità di stare seduto senza fare nulla. Forse mi spaventa. Non mi sono preparato. Ma finché sarò abbastanza in forma per lavorare, continuerò», dice. «A un certo punto spero di avere la lucidità di dire: «Ok, hai fatto abbastanza. Vai a sederti in campagna"».

Il musical «The Last Ship» nasce dall'infanzia di Sting e dalla tradizione cantieristica di Wallsend, in Inghilterra: l'artista ne firma musiche e testi, segnando il passaggio dalla musica pop al teatro. Una scelta su cui non ha dubbi.

«Sono molto grato per la mia carriera pop, ma non può essere tutta la mia vita. Non voglio essere definito da com'ero a 25 anni. Ora ne ho 74», spiega l'autore di «Roxanne».

«The Last Ship» debutta al Metropolitan Opera House il 9 giugno.