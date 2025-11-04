  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Servizio sulla scomparsa di Ruggi Aggredita una troupe di «Storie Italiane», Eleonora Daniele: «È una cosa gravissima»

Covermedia

4.11.2025 - 11:00

Eleonora Daniele
Eleonora Daniele

Eleonora Daniele condanna l'attacco avvenuto durante un servizio sulla scomparsa di Daniela Ruggi e promette misure di tutela per la redazione.

Covermedia

04.11.2025, 11:00

04.11.2025, 11:07

«È una cosa gravissima»: con queste parole Eleonora Daniele, volto di «Storie Italiane» su Rai 1, ha commentato in diretta l'aggressione subita da una troupe del programma, impegnata nella realizzazione di un servizio di cronaca.

La conduttrice ha confermato che verranno presentate denunce contro l'autore del gesto.

Durante il collegamento, l'inviato ha raccontato che «ci ha colpito la violenza e l'aggressività... è stato un momento davvero brutto e forte», descrivendo l'impatto dell'episodio sull'operatore e sullo staff.

La Daniele ha espresso piena solidarietà al suo team, definendo «inaccettabile che in Italia possano accadere simili episodi ai danni di chi svolge il proprio lavoro».

La conduttrice ha sottolineato che la Rai collaborerà con le autorità per individuare il responsabile e chiarire le circostanze dell'accaduto. «Denunceremo questa persona – ha ribadito – e vogliamo capire cosa lo abbia spinto a reagire con tanta violenza».

L'episodio ricorda un'aggressione analoga avvenuta nel 2021 a Pozzuoli, che coinvolse un'altra troupe della trasmissione.

Eleonora Daniele ha chiuso rinnovando il suo impegno a garantire sicurezza e tutela ai giornalisti di «Storie Italiane», ribadendo la volontà di continuare a offrire un'informazione libera e trasparente, «senza paura e nel rispetto del pubblico».

I più letti

Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»
Nuove piste dovrebbero portare al relitto dell'avventuriera Amelia Earhart
In questo novembre previsti diversi cambiamenti legislativi in Svizzera
Migros contro Lindt: la guerra del cioccolato in Svizzera entra nel vivo
Aperta un'inchiesta contro Fiorenzo Dadò per falsa testimonianza

Altre notizie

Spettacolo. Lutto per Laura Pausini: lo zio Ettore ucciso da un'auto pirata

SpettacoloLutto per Laura Pausini: lo zio Ettore ucciso da un'auto pirata

Spettacolo. Hilary Swank si racconta, dalla roulotte agli Oscar: «Sono fiera di me»

SpettacoloHilary Swank si racconta, dalla roulotte agli Oscar: «Sono fiera di me»

Contro Joe Biden. George Clooney replica a Hunter Biden: «Ha detto menzogne assolute»

Contro Joe BidenGeorge Clooney replica a Hunter Biden: «Ha detto menzogne assolute»