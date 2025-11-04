Eleonora Daniele

Eleonora Daniele condanna l'attacco avvenuto durante un servizio sulla scomparsa di Daniela Ruggi e promette misure di tutela per la redazione.

«È una cosa gravissima»: con queste parole Eleonora Daniele, volto di «Storie Italiane» su Rai 1, ha commentato in diretta l'aggressione subita da una troupe del programma, impegnata nella realizzazione di un servizio di cronaca.

La conduttrice ha confermato che verranno presentate denunce contro l'autore del gesto.

Durante il collegamento, l'inviato ha raccontato che «ci ha colpito la violenza e l'aggressività... è stato un momento davvero brutto e forte», descrivendo l'impatto dell'episodio sull'operatore e sullo staff.

La Daniele ha espresso piena solidarietà al suo team, definendo «inaccettabile che in Italia possano accadere simili episodi ai danni di chi svolge il proprio lavoro».

La conduttrice ha sottolineato che la Rai collaborerà con le autorità per individuare il responsabile e chiarire le circostanze dell'accaduto. «Denunceremo questa persona – ha ribadito – e vogliamo capire cosa lo abbia spinto a reagire con tanta violenza».

L'episodio ricorda un'aggressione analoga avvenuta nel 2021 a Pozzuoli, che coinvolse un'altra troupe della trasmissione.

Eleonora Daniele ha chiuso rinnovando il suo impegno a garantire sicurezza e tutela ai giornalisti di «Storie Italiane», ribadendo la volontà di continuare a offrire un'informazione libera e trasparente, «senza paura e nel rispetto del pubblico».