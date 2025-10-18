Stormzy Covermedia

Il rapper britannico premiato per il suo impegno sociale e il sostegno agli studenti neri nel Regno Unito.

Stormzy è stato nominato «membro onorario» del Jesus College dell'Università di Cambridge.

Riconoscimento che celebra il suo impatto artistico e l'impegno nel promuovere l'accesso all'istruzione per le minoranze.

Il rapper londinese, nome d'arte di Michael Omari Owuo Jr, ha fondato nel 2018 la Stormzy Scholarship, un programma di borse di studio destinate a studenti neri di Cambridge. Finora il progetto, sostenuto dalla sua fondazione #Merky, ha aiutato 68 ragazzi a coprire integralmente tasse universitarie e spese di alloggio.

La Master del Jesus College, Sonita Alleyne, ha commentato: «Stormzy è un narratore potente e un promotore del cambiamento sociale. La sua nomina ispirerà studenti presenti e futuri».

Non è la prima volta che l'artista viene riconosciuto dall'ateneo: nel giugno 2025 aveva già ricevuto un dottorato honoris causa in legge per il suo contributo alla diversità e all'inclusione nel sistema universitario britannico.

Con questo nuovo titolo accademico, Stormzy entra ufficialmente nella comunità del college, partecipando a iniziative culturali e progetti di mentoring. Un traguardo che conferma come musica, impegno e istruzione possano intrecciarsi per generare un cambiamento concreto.