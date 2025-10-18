  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Impegno sociale Stormzy diventa membro onorario del Jesus College di Cambridge

Covermedia

18.10.2025 - 13:00

Stormzy
Stormzy
Covermedia

Il rapper britannico premiato per il suo impegno sociale e il sostegno agli studenti neri nel Regno Unito.

Covermedia

18.10.2025, 13:00

18.10.2025, 13:54

Stormzy è stato nominato «membro onorario» del Jesus College dell'Università di Cambridge.

Riconoscimento che celebra il suo impatto artistico e l'impegno nel promuovere l'accesso all'istruzione per le minoranze.

Il rapper londinese, nome d'arte di Michael Omari Owuo Jr, ha fondato nel 2018 la Stormzy Scholarship, un programma di borse di studio destinate a studenti neri di Cambridge. Finora il progetto, sostenuto dalla sua fondazione #Merky, ha aiutato 68 ragazzi a coprire integralmente tasse universitarie e spese di alloggio.

La Master del Jesus College, Sonita Alleyne, ha commentato: «Stormzy è un narratore potente e un promotore del cambiamento sociale. La sua nomina ispirerà studenti presenti e futuri».

Non è la prima volta che l'artista viene riconosciuto dall'ateneo: nel giugno 2025 aveva già ricevuto un dottorato honoris causa in legge per il suo contributo alla diversità e all'inclusione nel sistema universitario britannico.

Con questo nuovo titolo accademico, Stormzy entra ufficialmente nella comunità del college, partecipando a iniziative culturali e progetti di mentoring. Un traguardo che conferma come musica, impegno e istruzione possano intrecciarsi per generare un cambiamento concreto.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina
La casa di «Dawson's Creek» è in vendita: «Era la vera star della serie»

Altre notizie

Episodio imbarazzante. Jennifer Lawrence su Die, My Love: «Ho dovuto danzare nuda con Robert Pattinson»

Episodio imbarazzanteJennifer Lawrence su Die, My Love: «Ho dovuto danzare nuda con Robert Pattinson»

Abusi. Ema Stokholma: «Dal dolore ho tratto forza»

AbusiEma Stokholma: «Dal dolore ho tratto forza»

Amore al capolinea. Tom Cruise e Ana De Armas si sono lasciati, ma «rimarranno buoni amici»

Amore al capolineaTom Cruise e Ana De Armas si sono lasciati, ma «rimarranno buoni amici»