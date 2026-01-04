L'attrice britannica Millie Bobby Brown interpreta l'iconico ruolo di Undici. KEYSTONE

La serie cult «Stranger Things» si è conclusa con il rilascio degli ultimi episodi della quinta stagione, ma come anticipato dai fratelli Duffer la storia continuerà sotto altre forme.

Covermedia Covermedia

Con il rilascio degli ultimi episodi della quinta stagione è ufficialmente calato il sipario su «Stranger Things».

La serie Netflix è iniziata ben dieci anni fa, divenendo un cult tra gli appassionati e facendo registrare numeri da record sia sulla piattaforma streaming, sia al cinema dove è stato proiettato l'ultimo episodio, con incassi da oltre 25 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Tuttavia ci sono buone notizie per chi non è ancora pronto a salutare Undici e compagni, con l'arrivo di due spinoff. Il primo è già stato annunciato: si intitolerà «Stranger Things: Storie dal 1985» e sarà una serie animata che debutterà su Netflix nel 2026.

La serie, ambientata tra gli eventi della seconda e della terza stagione, segnerà il ritorno dei personaggi principali, tra cui Undici, Max, Mike, Lucas, Dustin, Will e Hopper, che verranno interpretati da nuovi attori.

«Bentornati a Hawkins nel gelido inverno del 1985, dove i personaggi originali devono combattere nuovi mostri e svelare un mistero paranormale che terrorizza la loro città», recita la sinossi ufficiale del nuovo show.

Sul secondo spinoff regna ancora il mistero, sebbene i fratelli Duffer, ideatori della serie, abbiano rivelato di essere al lavoro sulla stesura di un secondo spinoff live action con un cast inedito.

«Pensiamo che tutti, Netflix inclusa, rimarranno sorpresi quando sentiranno il concept, perché è molto, molto diverso», hanno spiegato. «Ma in qualche modo Finn Wolfhard, che è un ragazzo davvero intelligente, ha indovinato di cosa si sarebbe trattato. Ma a parte Finn, nessun altro lo sa!».