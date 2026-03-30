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«Il diavolo veste Prada 2» Meryl Streep riapre il dibattito sulle modelle magre in passerella e gli standard di bellezza: «Pensavo fosse finita»

fon

30.3.2026

Un'immagine da «Il diavolo veste Prada 2».
Un'immagine da «Il diavolo veste Prada 2».
IMAGO/Landmark Media

Le parole di Meryl Streep e la reazione di Anne Hathaway riaccendono il dibattito sugli standard di bellezza nella moda, dopo quanto visto alla Fashion Week di Milano.

Nicolò Forni

30.03.2026, 10:27

30.03.2026, 10:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Meryl Streep critica la magrezza estrema delle modelle viste alla Fashion Week di Milano.
  • Anne Hathaway interviene sul set per evitare standard simili nel nuovo film «Il diavolo veste Prada 2».
  • Il tema degli ideali di bellezza nella moda resta ancora aperto e controverso.
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Il tema degli standard di bellezza nel mondo della moda torna sotto i riflettori. E questa volta a riaccenderlo sono due volti molto noti: Meryl Streep e Anne Hathaway, impegnate nelle riprese de «Il diavolo veste Prada 2».

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Durante la Fashion Week di Milano, le due attrici hanno assistito a una sfilata. E qualcosa le ha colpite più del previsto: la magrezza delle modelle in passerella.

Secondo quanto riportato da «Harper’s Bazaar», Meryl Streep ha reagito con una certa sorpresa: «Sono tutte bellissime e giovanissime, ma anche incredibilmente magre».

Poi ha aggiunto una considerazione che dice molto: «Pensavo che questa questione fosse stata affrontata anni fa».

Non è la prima volta che il tema torna a galla, ma ogni volta fa rumore. Anche perché negli ultimi anni il settore aveva provato - almeno a parole - a prendere le distanze da certi standard.

La reazione di Anne Hathaway

Anne Hathaway, però, non è rimasta solo a guardare. Sempre secondo il racconto di Streep, ripreso fra gli altri anche da «Vanity Fair», l'attrice si è mossa subito dietro le quinte.

«Annie se n'è accorta e si è precipitata dai produttori», ha spiegato. La richiesta era chiara: evitare che nel film venissero utilizzate modelle «così scheletriche».

Una presa di posizione netta, che - sempre stando al racconto - sarebbe stata accolta.

Un dettaglio che non passa inosservato, soprattutto considerando il tipo di film di cui si parla.

Dal 2006 a oggi: cosa è cambiato

Il riferimento al primo «Il diavolo veste Prada» viene quasi automatico. Nel film del 2006, il tema del corpo e dell'aspetto fisico era centrale e trattato senza troppi filtri.

Il personaggio di Andy Sachs, interpretato proprio da Hathaway, veniva considerato fuori standard per una semplice taglia 42. Una dinamica che all'epoca rifletteva - e in parte normalizzava - certe logiche molto diffuse nel settore.

Oggi il contesto è diverso, almeno in parte. Il dibattito sulla body image è più presente, così come l'attenzione mediatica su questi temi.

Un tema ancora aperto

Eppure, a giudicare da quanto visto a Milano, la questione è tutt'altro che chiusa. Le parole di Streep e la reazione di Hathaway lo confermano: certi standard resistono, nonostante anni di critiche.

Proprio per questo, anche un film come «Il diavolo veste Prada 2», che alle nostre latitudini dovrebbe uscire al cinema il prossimo mese di maggio, potrebbe diventare qualcosa di più di un semplice sequel.

Non solo intrattenimento, ma anche uno specchio - magari un po' più aggiornato - di un mondo che continua a far discutere.

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