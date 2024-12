Striscia La Notizia

In un incontro con la stampa, Pier Silvio Berlusconi ha messo in discussione Striscia la Notizia parlando di momento faticoso che sta vivendo il programma e ipotizzando una possibile alternanza con un altro format.

Il papà di Striscia ha ostentato sicurezza, citando i dati in crescendo negli ultimi giorni (anche se continua a perdere contro Affari tuoi di Stefano De Martino): «Sono tranquillissimo perché questi sono momenti vissuti di già. Striscia sta pian piano risalendo e tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà», ha detto.

Poi un'osservazione con frecciatina implicita: «Controllando i dati d'ascolto, al 99,9% Striscia è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il 'fenomeno' dei pacchi».

E ancora: «Nel futuro, per rendere più attrattiva l'offerta, ci sarà da lavorare parecchio sulla qualità dei programmi in prime time, prima che la Rai si riorganizzi anche in questa fascia».