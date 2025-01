Questa sera, 30 gennaio 2025, «Striscia la Notizia» decreterà la nuova Velina bionda. Dopo settimane di selezioni, la scelta è tra Simona Frascaria e Nausica Marasca. Il pubblico potrà votare in diretta, riportando il programma alle sue origini con un casting pubblico.

Covermedia Covermedia

Il momento tanto atteso è arrivato: questa sera, giovedì 30 gennaio, «Striscia la Notizia» eleggerà la nuova Velina bionda che affiancherà Beatrice Coari sul celebre bancone del tg satirico.

La finalissima vedrà sfidarsi Simona Frascaria, 23 anni, di San Giovanni Rotondo, e Nausica Marasca, 21 anni, di Campobasso.

Il pubblico da casa avrà un ruolo fondamentale nella scelta finale: sarà possibile votare la propria candidata preferita in diretta attraverso smart TV abilitate, l'app Mediaset Infinity o il sito ufficiale. Il ritorno a un casting pubblico ha segnato un cambio di rotta per il programma, che negli ultimi anni aveva optato per selezioni a porte chiuse.

Il percorso verso la finale è stato ricco di emozioni e sfide. Nella prima semifinale, Simona Frascaria ha superato Miriana D'Agostino con il 59% delle preferenze. Nella seconda, Nausica Marasca ha conquistato il 66% dei voti contro Sofia Derivi. Entrambe hanno dimostrato talento e carisma, guadagnandosi l'opportunità di contendersi il titolo questa sera.

L'attesa è alta e i fan sono pronti a esprimere la loro preferenza. La nuova Velina bionda sarà annunciata in diretta su Canale 5 alle 20:30, in una puntata che promette spettacolo e sorprese. Chi salirà sul bancone di «Striscia» accanto a Beatrice Coari? Il verdetto è nelle mani del pubblico.