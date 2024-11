Ascolti in forte calo per «Striscia la Notizia», il TG satirico è a rischio?

Striscia La Notizia

Il calo di ascolti del tg satirico spinge l'azienda a considerare nuove strategie per l'access prime time.

Covermedia

Il successo di «Affari Tuoi», condotto da Stefano De Martino su Rai1, ha messo in difficoltà «Striscia la Notizia».

Recentemente, lo storico programma di Canale 5 ideato da Antonio Ricci ha registrato ascolti inferiori, con una puntata che ha totalizzato 3.159.000 spettatori e uno share del 17,55%

Di fronte a questa situazione, Mediaset starebbe considerando di sostituire il tg satirico con «Avanti un Altro!», il game show condotto da Paolo Bonolis, nell'access prime time.

Secondo quanto riportato da Bubinoblog.it, l'azienda ritiene che Canale 5 non può permettersi un access così basso e di poco aiuto per le proposte di prime time. Si sta così vagliando di testare «Avanti un Altro!» al posto di «Striscia». Tuttavia, Paolo Bonolis sembrerebbe restio ad accettare questa nuova sfida televisiva. Infatti, sempre secondo Bubinoblog.it, il conduttore «si trova in una fase poco aziendalista e con un occhio in direzione Rai».

Interrogativi sul futuro del preserale di Canale 5

Questa ipotesi solleva interrogativi sul futuro del preserale di Canale 5. Tradizionalmente, la fascia oraria è stata occupata da una staffetta tra «Caduta Libera» di Gerry Scotti e «Avanti un Altro!» per competere con i programmi di Rai 1 come «Reazione a Catena» e «L'Eredità».

In questo contesto, visto il grande successo ottenuto in questi mesi, Mediaset ha commissionato 40 puntate extra de «La Ruota della Fortuna».

Resta da vedere come l'azienda ristrutturerà il proprio palinsesto per affrontare le sfide dell'access prime time e competere efficacemente con la concorrenza.

