Jimmy Ghione

L'inviato storico Jimmy Ghione annuncia il ritorno del tg satirico su Canale 5, confermando che «sarà ancora dalla parte del cittadino».

Covermedia Covermedia

«Striscia la Notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino». Con questo annuncio incisivo, l'inviato storico Jimmy Ghione svela i piani di Mediaset per il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, intervenendo alla rassegna «Protagonisti» a La Spezia il 6 settembre 2025.

La scelta di slittare la ripartenza a novembre, seppur inusuale per il programma, non è casuale: «Ci è piaciuta l'idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre».

Nonostante «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti stia dominando l'access prime time e portandosi fino al 30 % di share in agosto, Mediaset mantiene la promessa fatta da Pier Silvio Berlusconi: «tornerà anche se ciò che va in onda dovesse fare un trilione di ascolti».

Ghione ha voluto inoltre sottolineare lo spirito di coesione tra i programmi e i volti Mediaset: «Gerry Scotti sta facendo un ottimo lavoro. È un amico e noi siamo molto felici... perché siamo una famiglia».

Resta da scoprire quale sarà l'impatto sulle fasce pre-primetime: Mediaset manterrà «La Ruota della Fortuna» fino alle feste, oppure Striscia anticiperà la sua programmazione? Il pubblico attende novità.