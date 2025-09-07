Ecco quando«Striscia la Notizia» ritorna, la conferma arriva dallo storico inviato Ghione
Covermedia
7.9.2025 - 13:00
L'inviato storico Jimmy Ghione annuncia il ritorno del tg satirico su Canale 5, confermando che «sarà ancora dalla parte del cittadino».
«Striscia la Notizia ricomincerà la seconda settimana di novembre. E saremo ancora con voi dalla parte del cittadino». Con questo annuncio incisivo, l'inviato storico Jimmy Ghione svela i piani di Mediaset per il ritorno del tg satirico di Antonio Ricci, intervenendo alla rassegna «Protagonisti» a La Spezia il 6 settembre 2025.
La scelta di slittare la ripartenza a novembre, seppur inusuale per il programma, non è casuale: «Ci è piaciuta l'idea di cominciare a novembre perché la prima puntata di Striscia era stata a novembre».
Nonostante «La Ruota della Fortuna» con Gerry Scotti stia dominando l'access prime time e portandosi fino al 30 % di share in agosto, Mediaset mantiene la promessa fatta da Pier Silvio Berlusconi: «tornerà anche se ciò che va in onda dovesse fare un trilione di ascolti».
Ghione ha voluto inoltre sottolineare lo spirito di coesione tra i programmi e i volti Mediaset: «Gerry Scotti sta facendo un ottimo lavoro. È un amico e noi siamo molto felici... perché siamo una famiglia».
Resta da scoprire quale sarà l'impatto sulle fasce pre-primetime: Mediaset manterrà «La Ruota della Fortuna» fino alle feste, oppure Striscia anticiperà la sua programmazione? Il pubblico attende novità.