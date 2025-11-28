  1. Clienti privati
Gennaio 2026 «Striscia la Notizia» torna in prime time: cambia tutto

Covermedia

28.11.2025 - 16:30

Ezio Greggio con Enzo Iacchetti
Ezio Greggio con Enzo Iacchetti
Covermedia

Il noto tg satirico debutta a gennaio 2026 su Canale 5 con speciali condotti da Greggio e Iacchetti.

Covermedia

28.11.2025, 16:30

28.11.2025, 17:49

«Striscia la Notizia» torna in onda a gennaio 2026 in prima serata su Canale 5 con cinque puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Mediaset, in una nota ufficiale, annuncia che «l'importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci». La rete conferma che «la squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al suo 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di «Striscia la Notizia» uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana».

Non è ancora stato comunicato il giorno della settimana scelto per la messa in onda della prima puntata degli speciali. Il cambio di fascia - dall'access prime time al prime time - rappresenta una vera e propria scommessa per il celebre telegiornale satirico, chiamato a confermarsi anche in un orario più competitivo.

Il pubblico attende ora di scoprire come cambierà la scenografia, la struttura dei servizi e l’andamento dell’inviato-rubrica che da sempre accompagna lo show.

