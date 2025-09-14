  1. Clienti privati
Rimpiazzato da Gerry Scotti «Striscia la notizia» verso la cancellazione definitiva

Covermedia

14.9.2025 - 13:00

Antonio Ricci
Antonio Ricci

Mediaset sarebbe intenzionata a confermare «La Ruota della Fortuna», programma di grande successo condotto nel preserale da Gerry Scotti.

Covermedia

14.09.2025, 13:00

14.09.2025, 14:26

Cala il sipario su «Striscia la notizia», storico programma di Canale 5, ormai a un passo dalla cancellazione dai palinsesti.

Forte del grande successo de «La Ruota della Fortuna», show del preserale condotto da Gerry Scotti, Mediaset sta valutando seriamente di non rinnovare il tg satirico ideato da Antonio Ricci, in onda dal lontano 1988.

«La Ruota della Fortuna» infatti sta ottenendo dei grandissimi risultati, riuscendo a scalfire il successo di «Affari Tuoi» con Stefano De Martino.

Conflitto d'interessi

MowMag scrive: «Publitalia, ovviamente, preferisce vendere gli spazi pubblicitari dentro La Ruota della Fortuna, attestatasi ben oltre il 20% di share, laddove la trasmissione di Ricci nella scorsa stagione era crollata persino al 12-13%. I dirigenti di Endemol e Fascino, ovviamente anche per loro, preferiscono che ad anticipare le loro trasmissioni in prima serata ci sia il prodotto che porta la maggior quantità di spettatori. Tra parentesi: Endemol produce anche La Ruota della Fortuna insieme a RTI, la società di Mediaset, perciò oltre ai numeri c'è anche un conflitto d'interessi sulla questione». A rischio il contratto di oltre 150 collaboratori.

Non è da escludere che si possa trovare una soluzione alternativa, con lo spostamento di «Striscia» su Italia 1 o in prima serata su Canale 5 la domenica.

