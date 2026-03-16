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Oscar 2026 Sul tappeto rosso look pazzeschi, ma anche alcuni che hanno fatto... rabbrividire

Bruno Bötschi

16.3.2026

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet
Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Toni tenui, con peplo e piume: Nicole Kidman mostra la direzione della moda sul tappeto degli Oscar in occasione della 98esima edizione degli Academy Awards, indossando Chanel, ed è splendida.

Toni tenui, con peplo e piume: Nicole Kidman mostra la direzione della moda sul tappeto degli Oscar in occasione della 98esima edizione degli Academy Awards, indossando Chanel, ed è splendida.

Immagine: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Il bianco ha dominato la serata degli Oscar: Gwyneth Paltrow fa da apripista e offre la versione più elegante. Ma chi pensava che il suo abito pulito fosse innocente...

Il bianco ha dominato la serata degli Oscar: Gwyneth Paltrow fa da apripista e offre la versione più elegante. Ma chi pensava che il suo abito pulito fosse innocente...

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. ... si sbagliava. L'abito ha uno spacco laterale all'altezza del petto e lascia intravedere sorprendenti sprazzi di pelle. E sotto? Questo rimane il segreto della Paltrow.

... si sbagliava. L'abito ha uno spacco laterale all'altezza del petto e lascia intravedere sorprendenti sprazzi di pelle. E sotto? Questo rimane il segreto della Paltrow.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Emma Stone indossa un abito bianco scintillante a sirena lungo fino al pavimento, con un aspetto quasi fiabesco.

Emma Stone indossa un abito bianco scintillante a sirena lungo fino al pavimento, con un aspetto quasi fiabesco.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Un matrimonio? Elle Fanning non ne ha bisogno per apparire in un abito da ballo bianco da principessa. L'abito opulento: diamanti, ovviamente.

Un matrimonio? Elle Fanning non ne ha bisogno per apparire in un abito da ballo bianco da principessa. L'abito opulento: diamanti, ovviamente.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Priyanka Chopra offre un'interpretazione moderna dell'abito bianco: una scollatura trendy ispirata al corsetto e un orlo con una struttura a frange. Tuttavia, il look è un po' troppo poco glamour per gli Oscar.

Priyanka Chopra offre un'interpretazione moderna dell'abito bianco: una scollatura trendy ispirata al corsetto e un orlo con una struttura a frange. Tuttavia, il look è un po' troppo poco glamour per gli Oscar.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Anche Timothée Chalamet indossa il bianco: l'attore si fa notare con un look monocromatico coerente. Gli stivali bianchi sono particolarmente appariscenti.

Anche Timothée Chalamet indossa il bianco: l'attore si fa notare con un look monocromatico coerente. Gli stivali bianchi sono particolarmente appariscenti.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Basta con il bianco: Chloé Zhao passa al lato oscuro e riprende la tendenza «vampy-goth» degli Academy Awards 2025, con tanto di velo e maniche a pipistrello. Verdetto: forse un po' troppo spaventoso.

Basta con il bianco: Chloé Zhao passa al lato oscuro e riprende la tendenza «vampy-goth» degli Academy Awards 2025, con tanto di velo e maniche a pipistrello. Verdetto: forse un po' troppo spaventoso.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Demi Moore offre un'interpretazione da urlo e porta all'estremo la tendenza delle piume: si trasforma brevemente in un uccello di classe di Gucci, con un effetto cangiante naturale.

Demi Moore offre un'interpretazione da urlo e porta all'estremo la tendenza delle piume: si trasforma brevemente in un uccello di classe di Gucci, con un effetto cangiante naturale.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Giusto in tempo per la stagione dei ciliegi in fiore, Anne Hathaway appare in un abito a sirena molto accentuato con ricami floreali, completato da guanti lunghi per un vero fascino Old Hollywood sul red carpet.

Giusto in tempo per la stagione dei ciliegi in fiore, Anne Hathaway appare in un abito a sirena molto accentuato con ricami floreali, completato da guanti lunghi per un vero fascino Old Hollywood sul red carpet.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Teyana Taylor porta il look con le frange a un nuovo livello: frange svolazzanti dai fianchi, bianco e nero classico e uno strascico.

Teyana Taylor porta il look con le frange a un nuovo livello: frange svolazzanti dai fianchi, bianco e nero classico e uno strascico.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Oltre al bianco e al nero, dominano anche i colori pastello, mentre un dettaglio rimane invariato: il peplum. Kate Hudson mostra come si fa. In un look a due pezzi: top a corsetto peplum e gonna lunga, tutto in azzurro lucido.

Oltre al bianco e al nero, dominano anche i colori pastello, mentre un dettaglio rimane invariato: il peplum. Kate Hudson mostra come si fa. In un look a due pezzi: top a corsetto peplum e gonna lunga, tutto in azzurro lucido.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Corti davanti, lunghi dietro: Molly Sims propone la tendenza «high low» con grande abilità.

Corti davanti, lunghi dietro: Molly Sims propone la tendenza «high low» con grande abilità.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. L'attrice Kirsten Dunst propone una silhouette architettonica in un abito a strati e colpisce nel segno.

L'attrice Kirsten Dunst propone una silhouette architettonica in un abito a strati e colpisce nel segno.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. L'abito nudo è ancora in voga, ma non tutti i look sono adatti al red carpet. Tove Anna Maja Edfeldt mostra molta pelle: pronto per la spiaggia, ma chiaramente troppo poco glamour per gli Oscar.

L'abito nudo è ancora in voga, ma non tutti i look sono adatti al red carpet. Tove Anna Maja Edfeldt mostra molta pelle: pronto per la spiaggia, ma chiaramente troppo poco glamour per gli Oscar.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Anche Sara Sampaio opta per un abito nude e mostra come il look funzioni sul red carpet. Le decorazioni di alta qualità conferiscono all'abito un fascino immediato e un'idoneità da red carpet.

Anche Sara Sampaio opta per un abito nude e mostra come il look funzioni sul red carpet. Le decorazioni di alta qualità conferiscono all'abito un fascino immediato e un'idoneità da red carpet.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Non mancano i colori vivaci: Jessie Buckley opta per il color blocking, con un top off-the-shoulder e una gonna lunga con strascico.

Non mancano i colori vivaci: Jessie Buckley opta per il color blocking, con un top off-the-shoulder e una gonna lunga con strascico.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Il minimalismo non fa per lei: Lisa Ann Walter segue la tendenza delle piume, ma il look è quasi troppo teatrale con l'abito dorato.

Il minimalismo non fa per lei: Lisa Ann Walter segue la tendenza delle piume, ma il look è quasi troppo teatrale con l'abito dorato.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Buddy Guy mescola pois retrò e salopette in pelle. Tappeto rosso? Non importa: il cappello rimane.

Buddy Guy mescola pois retrò e salopette in pelle. Tappeto rosso? Non importa: il cappello rimane.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Michael B. Jordan ha riscoperto la sua catena hip degli anni '90, ma lo stile hip-hop? Non se ne parla. Invece, il dettaglio spezza l'abito altrimenti molto classico.

Michael B. Jordan ha riscoperto la sua catena hip degli anni '90, ma lo stile hip-hop? Non se ne parla. Invece, il dettaglio spezza l'abito altrimenti molto classico.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet
Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Toni tenui, con peplo e piume: Nicole Kidman mostra la direzione della moda sul tappeto degli Oscar in occasione della 98esima edizione degli Academy Awards, indossando Chanel, ed è splendida.

Toni tenui, con peplo e piume: Nicole Kidman mostra la direzione della moda sul tappeto degli Oscar in occasione della 98esima edizione degli Academy Awards, indossando Chanel, ed è splendida.

Immagine: IMAGO/Cinema Publishers Collection

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Il bianco ha dominato la serata degli Oscar: Gwyneth Paltrow fa da apripista e offre la versione più elegante. Ma chi pensava che il suo abito pulito fosse innocente...

Il bianco ha dominato la serata degli Oscar: Gwyneth Paltrow fa da apripista e offre la versione più elegante. Ma chi pensava che il suo abito pulito fosse innocente...

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. ... si sbagliava. L'abito ha uno spacco laterale all'altezza del petto e lascia intravedere sorprendenti sprazzi di pelle. E sotto? Questo rimane il segreto della Paltrow.

... si sbagliava. L'abito ha uno spacco laterale all'altezza del petto e lascia intravedere sorprendenti sprazzi di pelle. E sotto? Questo rimane il segreto della Paltrow.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Emma Stone indossa un abito bianco scintillante a sirena lungo fino al pavimento, con un aspetto quasi fiabesco.

Emma Stone indossa un abito bianco scintillante a sirena lungo fino al pavimento, con un aspetto quasi fiabesco.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Un matrimonio? Elle Fanning non ne ha bisogno per apparire in un abito da ballo bianco da principessa. L'abito opulento: diamanti, ovviamente.

Un matrimonio? Elle Fanning non ne ha bisogno per apparire in un abito da ballo bianco da principessa. L'abito opulento: diamanti, ovviamente.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Priyanka Chopra offre un'interpretazione moderna dell'abito bianco: una scollatura trendy ispirata al corsetto e un orlo con una struttura a frange. Tuttavia, il look è un po' troppo poco glamour per gli Oscar.

Priyanka Chopra offre un'interpretazione moderna dell'abito bianco: una scollatura trendy ispirata al corsetto e un orlo con una struttura a frange. Tuttavia, il look è un po' troppo poco glamour per gli Oscar.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Anche Timothée Chalamet indossa il bianco: l'attore si fa notare con un look monocromatico coerente. Gli stivali bianchi sono particolarmente appariscenti.

Anche Timothée Chalamet indossa il bianco: l'attore si fa notare con un look monocromatico coerente. Gli stivali bianchi sono particolarmente appariscenti.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Basta con il bianco: Chloé Zhao passa al lato oscuro e riprende la tendenza «vampy-goth» degli Academy Awards 2025, con tanto di velo e maniche a pipistrello. Verdetto: forse un po' troppo spaventoso.

Basta con il bianco: Chloé Zhao passa al lato oscuro e riprende la tendenza «vampy-goth» degli Academy Awards 2025, con tanto di velo e maniche a pipistrello. Verdetto: forse un po' troppo spaventoso.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Demi Moore offre un'interpretazione da urlo e porta all'estremo la tendenza delle piume: si trasforma brevemente in un uccello di classe di Gucci, con un effetto cangiante naturale.

Demi Moore offre un'interpretazione da urlo e porta all'estremo la tendenza delle piume: si trasforma brevemente in un uccello di classe di Gucci, con un effetto cangiante naturale.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Giusto in tempo per la stagione dei ciliegi in fiore, Anne Hathaway appare in un abito a sirena molto accentuato con ricami floreali, completato da guanti lunghi per un vero fascino Old Hollywood sul red carpet.

Giusto in tempo per la stagione dei ciliegi in fiore, Anne Hathaway appare in un abito a sirena molto accentuato con ricami floreali, completato da guanti lunghi per un vero fascino Old Hollywood sul red carpet.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Teyana Taylor porta il look con le frange a un nuovo livello: frange svolazzanti dai fianchi, bianco e nero classico e uno strascico.

Teyana Taylor porta il look con le frange a un nuovo livello: frange svolazzanti dai fianchi, bianco e nero classico e uno strascico.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Oltre al bianco e al nero, dominano anche i colori pastello, mentre un dettaglio rimane invariato: il peplum. Kate Hudson mostra come si fa. In un look a due pezzi: top a corsetto peplum e gonna lunga, tutto in azzurro lucido.

Oltre al bianco e al nero, dominano anche i colori pastello, mentre un dettaglio rimane invariato: il peplum. Kate Hudson mostra come si fa. In un look a due pezzi: top a corsetto peplum e gonna lunga, tutto in azzurro lucido.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Corti davanti, lunghi dietro: Molly Sims propone la tendenza «high low» con grande abilità.

Corti davanti, lunghi dietro: Molly Sims propone la tendenza «high low» con grande abilità.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. L'attrice Kirsten Dunst propone una silhouette architettonica in un abito a strati e colpisce nel segno.

L'attrice Kirsten Dunst propone una silhouette architettonica in un abito a strati e colpisce nel segno.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. L'abito nudo è ancora in voga, ma non tutti i look sono adatti al red carpet. Tove Anna Maja Edfeldt mostra molta pelle: pronto per la spiaggia, ma chiaramente troppo poco glamour per gli Oscar.

L'abito nudo è ancora in voga, ma non tutti i look sono adatti al red carpet. Tove Anna Maja Edfeldt mostra molta pelle: pronto per la spiaggia, ma chiaramente troppo poco glamour per gli Oscar.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Anche Sara Sampaio opta per un abito nude e mostra come il look funzioni sul red carpet. Le decorazioni di alta qualità conferiscono all'abito un fascino immediato e un'idoneità da red carpet.

Anche Sara Sampaio opta per un abito nude e mostra come il look funzioni sul red carpet. Le decorazioni di alta qualità conferiscono all'abito un fascino immediato e un'idoneità da red carpet.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Non mancano i colori vivaci: Jessie Buckley opta per il color blocking, con un top off-the-shoulder e una gonna lunga con strascico.

Non mancano i colori vivaci: Jessie Buckley opta per il color blocking, con un top off-the-shoulder e una gonna lunga con strascico.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Il minimalismo non fa per lei: Lisa Ann Walter segue la tendenza delle piume, ma il look è quasi troppo teatrale con l'abito dorato.

Il minimalismo non fa per lei: Lisa Ann Walter segue la tendenza delle piume, ma il look è quasi troppo teatrale con l'abito dorato.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Buddy Guy mescola pois retrò e salopette in pelle. Tappeto rosso? Non importa: il cappello rimane.

Buddy Guy mescola pois retrò e salopette in pelle. Tappeto rosso? Non importa: il cappello rimane.

Immagine: KEYSTONE

Oscar 2026: i migliori abiti del red carpet. Michael B. Jordan ha riscoperto la sua catena hip degli anni '90, ma lo stile hip-hop? Non se ne parla. Invece, il dettaglio spezza l'abito altrimenti molto classico.

Michael B. Jordan ha riscoperto la sua catena hip degli anni '90, ma lo stile hip-hop? Non se ne parla. Invece, il dettaglio spezza l'abito altrimenti molto classico.

Immagine: KEYSTONE

Come sempre, il red carpet degli Oscar ha dato vita a diversi dibattiti sulla moda. Mentre alcune star hanno brillato, altre hanno commesso piccoli errori di stile. Ecco i nostri giudizi.

Marjorie Kublun

16.03.2026, 12:58

16.03.2026, 13:51

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Domenica 15 marzo 2026 si è svolta la 98esima edizione degli Academy Awards, con il tradizionale red carpet.
  • L'arrivo delle star sull'affascinante tappeto rosso degli Academy Awards attira tradizionalmente quasi più attenzione della cerimonia stessa.
  • Il motivo? Gli Oscar sono da tempo una passerella per gli abiti più mozzafiato.
  • blue News vi mostra i look più belli della cerimonia di premiazione di quest'anno nella galleria di immagini.
Mostra di più

Prima che «E l'Oscar va a...» risuonasse di nuovo in questa 98esima edizione, tutti gli occhi erano puntati sul famoso red carpet.

Con un'enorme attenzione da parte dei media e un focus sulle star e i loro abiti, questo tappeto rosso si è affermato come un evento imperdibile per celebrità e fotografi.

L'edizione di quest'anno non ha deluso le aspettative: Nicole Kidman ha alzato l'asticella del glamour, come previsto, in un abito di Chanel.

Molto più sorprendente è stato invece il fatto che Demi Moore si sia trasformata in un uccello di classe di Gucci. Un look memorabile.

Bianco, piume e peplo

Mentre i fiocchi sono stati il dettaglio di spicco degli Oscar dell'anno scorso, questa volta hanno dominato le piume e le frange, sia come accenti che come ampie superfici.

Anche la tendenza del peplum è rimasta presente, come si è visto su Nicole Kidman e Kate Hudson, che hanno optato per un look a due pezzi.

Il bianco è il colore del momento e caratterizza le collezioni primavera/estate. Questo ritorno del «non colore» non è casuale: forse segna l'inizio di un'era più riflessiva nella moda, lontana da effetti vistosi.

Tra gli abiti glamour e la tendenza delle piume, non sono mancati i momenti da «cigno nero», ovvero i look un po' sopra le righe. Tutti i dettagli nella galleria di immagini in alto.

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