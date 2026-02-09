Kim Kardashian

Seduti fianco a fianco sugli spalti del Super Bowl 2026, le due star riaccendono i rumors su una frequentazione già al centro dell'attenzione internazionale nelle scorse settimane.

Covermedia Covermedia

Kim Kardashian e Lewis Hamilton tornano sotto i riflettori. La reality star e l'asso della Formula 1 sono stati avvistati insieme al Super Bowl 2026, alimentando le indiscrezioni su una possibile relazione sentimentale.

I due erano seduti uno accanto all'altra sugli spalti del Levi's Stadium, in California, durante la finale del campionato NFL tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots, disputata domenica sera.

Le immagini, circolate rapidamente sui social, mostrano la 45enne e il 41enne intenti a chiacchierare e ridere con naturalezza, in un clima che ha immediatamente fatto scattare nuove speculazioni.

Nessun commento ufficiale, per ora, dai rispettivi portavoce, ma la loro presenza congiunta a uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo non è passata inosservata.

Già trascorso un weekend romantico in Inghilterra

Secondo quanto riportato all'inizio del mese, i due avrebbero già trascorso una fuga romantica nei Cotswolds, in Inghilterra. Un dettaglio mai confermato, ma che trova ora nuova linfa dopo l'apparizione pubblica al Super Bowl.

Per l'occasione, la fondatrice di SKIMS ha sfoggiato un look scenografico: maxi collier al collo, giacca nera in eco-pelliccia e occhiali da sole oversize, perfettamente in linea con il suo stile iper riconoscibile.

Hamilton, da sempre attento alla moda quanto alla pista, ha scelto un outfit più essenziale, lasciando parlare i gesti e la complicità.

Lei già sposata tre volte

Sul fronte sentimentale, Kardashian arriva da una storia personale complessa. È stata sposata tre volte, tra cui il matrimonio con Kanye West, durato dal 2014 fino alla richiesta di divorzio nel 2021. Dall'unione con il rapper sono nati quattro figli: North, 12 anni, Saint, 10, Chicago, otto, e Psalm, sei.

Nel 2023, durante una puntata del podcast «On Purpose with Jay Shetty», la star di «The Kardashians» si era definita senza esitazioni un'inguaribile romantica.

«Crederò sempre nell'amore e lo vorrò sempre», aveva detto. «È una parte magica della vita. Ma oggi mi sento a mio agio nel prendermi il mio tempo, senza correre. Ho così tante cose in corso che non mi sento sola. E credo che ciò che deve essere, sarà».