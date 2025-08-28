Una fotografia di Lady Diana scattata nel 1996. La principessa perì in un incidente stradale nello stesso anno. KEYSTONE

Una capsula del tempo, sigillata da Lady D nel 1991 al Great Ormond Street Hospital di Londra, ha rivelato oggetti simbolici degli anni '90, tra cui un televisore tascabile e un CD di Kylie Minogue.

Hai fretta? blue News riassume per te Una capsula del tempo che Lady D sigillò e murò quasi 35 anni fa è stata aperta.

«The time capsule» si trovava in un muro di un edificio del Great Ormond Street, il principale ospedale pediatrico del Regno Unito, di cui Diana divenne presidente nel 1989.

Il contenuto, scelto da bambini per un concorso televisivo, riporta alla luce simboli degli anni '90: un televisore tascabile, un CD di Kylie Minogue, una calcolatrice a energia solare, una copia del giornale The Times, monete, semi e altro ancora.

La capsula non doveva essere aperta per secoli, ma l'edificio in questione sta per essere demolito.

Lady D seguì la tradizione: nel 1872, l'allora principessa del Galles, Alessandria, pure sigillò una capsula del tempo, che però non è mai stata trovata. Mostra di più

La principessa Diana è ancora per molti un simbolo degli anni '90. E ora, come riportato tra gli altri da «nbcnews.com», una capsula del tempo che ha sigillato quasi 35 anni fa è stata aperta, rivelando un tesoro di cimeli.

La capsula era stata collocata all'interno di un muro del Great Ormond Street Hospital di Londra nel 1991, con l'aiuto di due bambini che avevano vinto un concorso televisivo.

In quell'anno, la canzone che scavalcò tutte le rivali in cima alle classifiche fu «Everything I do) I do it for you», di Brian Adams, una ballata d'amore e di lotta per tenersi stretto il più nobile dei sentimenti: un motivo che ben si sposa con la figura dell'allora principessa del Galles.

In contenitore ha svelato reliquie di un'epoca pre-internet, tra cui un televisore tascabile, un CD di Kylie Minogue, una calcolatrice a energia solare e una copia del giornale «The Times».

La scelta degli oggetti

Gli oggetti furono scelti tramite un concorso del programma televisivo britannico per bambini «Blue Peter», in cui i telespettatori dovevano decidere otto cose che rappresentavano la vita negli anni '90. Nonostante alcuni danni da umidità, gli oggetti erano ancora riconoscibili.

Il CD è stato scelto da David Watson, allora 11enne, insieme a un foglio di carta riciclata e un passaporto europeo.

Una collezione di monete britanniche, un contenitore con cinque semi di albero e un ologramma di fiocco di neve sono stati scelti da Sylvia Foulkes, che allora aveva 9 anni.

Apertura anticipata

La capsula non doveva essere aperta per secoli, ma il piano è stato drasticamente accorciato perché l'ospedale sta demolendo edifici esistenti per costruire un nuovo centro oncologico pediatrico.

L'ospedale ha chiesto ai membri del personale nati nel 1991 o già impiegati lì in quell'anno di aiutare a rimuovere la capsula.

Tanti ricordi

Janet Holmes, specialista senior in giochi terapeutici, ha detto: «Mi ha riportato alla mente tanti ricordi vedere il televisore tascabile lì dentro: era no molto costoso allora!».

Chiunque sia nato negli anni '90 o dopo potrebbe avere difficoltà a capire che questo gadget ambito – il Casio TV430 – aveva uno schermo di 2 pollici e una durata della batteria di poche ore.

Minogue, la cantante australiana allora famosa in Gran Bretagna per una serie di successi pop e per il suo ruolo nella soap opera «Neighbours».

Tuttavia, giova ricordare che i CD erano allora relativamente nuovi: infatti superarono dischi in vinile per numero di vendite proprio in quell'anno, il 1991.

Perché il Great Ormond Street

Il Great Ormond Street è il principale ospedale pediatrico del Regno Unito e un importante centro di ricerca pediatrica in Europa. Lady D ne divenne presidente nel 1989 e lo visitò più volte.

Diana partecipò alla cerimonia per la posa della prima pietra del Variety Club Building nel 1991 e, per commemorare l'evento, sigillò una capsula del tempo all'ingresso principale dell'ospedale.

Seguiva la tradizione reale: una precedente principessa del Galles, Alessandria, posò la prima pietra per un edificio più antico nel 1872 e sigillò anche una capsula del tempo.

Curiosamente, tuttavia, l'ospedale ha detto che quella capsula non è mai stata trovata.

Raccolta fondi, la più grande della storia

Sebbene l'ospedale sia gestito dal Servizio Sanitario Nazionale finanziato dai contribuenti, deve comunque raccogliere fondi per i nuovi progetti, e la campagna di raccolta fondi da 300 milioni di sterline (325 milioni franchi circa) per costruire il nuovo centro è la più grande della sua storia.