Chi tra Svizzera e Austria ha fatto il miglior show all'Eurovision Song Contest? Tra Vienna e Basilea non c'è stata storia. Ecco perché

Victoria Swarovski si è esibita in diversi intermezzi vocali durante le tre esibizioni, proprio come i suoi predecessori svizzeri. Keystone

L'Austria ha preso il posto della Svizzera nell'ospitare la finale dell'Eurovision Song Contest e il «familiare» duello alpino ha fatto il suo corso naturale: confrontarsi, stuzzicarsi, segnare punti. Chi si è presentato meglio, Basilea o Vienna? E chi è riuscito a creare la serata più memorabile tra sfarzo, glamour e folclore? Non solo la BBC ha un'opinione chiara. Ecco quella dell'esperto di blue News.

Lukas Rüttimann Dominik Müller

Hai fretta? blue News riassume per te L'Austria ha organizzato l'ESC 2026 dopo la Svizzera. Il confronto tra Vienna e Basilea è sorprendentemente chiaro.

A posteriori, Basilea è sembrata molto più sicura e originale.

La moderazione del duo austriaco è apparsa come un tentativo di copia-incolla del trio elvetico ed è risultata un po' pallida. Molte battute non hanno colto nel segno.

Il commento di Graham Norton, leggenda della BBC, è stato adeguatamente pungente. Mostra di più

Non appena l'Eurovision Song Contest (ESC) inizia a Vienna, ci si sente di nuovo, almeno Oltralpe, nel bel mezzo del vecchio e familiare duello tra le due nazioni alpine: noi e l'Austria

Ma non con neve e sci, bensì con macchine del vento e biglietti di presentazione.

Infatti, la rivalità tra Austria e Svizzera dura da anni, e non solo nello sci. Anche se i due Paesi alpini amano affermare che non si preoccupano del confronto - al loro interno, continuano a fare da padroni.

Niente Hazel Brugger a Vienna

L'Austria ha aperto la serata, come si addice al suo status, con l'Orchestra Filarmonica - perché a Vienna, anche al ESC, vogliono ovviamente ricordare a tutti che l'alta cultura fa parte del servizio di base.

La Svizzera ha avuto un approccio molto più rilassato. Meno gesti eclatanti, più asciutta autoironia.

O per dirla in altro modo: l'Austria ha l'orchestra filarmonica. La Svizzera ha Hazel Brugger. Ed è qui che inizia la differenza.

Lapidario il commento della BBC: «Che gioco stupido»

Mentre l'anno scorso Basilea ha affrontato la serata con disinvoltura, Vienna si è aggrappata più strettamente al protocollo.

Il duo di moderatori Victoria Swarovski e Michael Ostrowski fa un buon lavoro, ma niente di più. L'inglese è irregolare, così come le sequenze.

Un confronto diretto mostra quanto fosse forte Basilea l'anno scorso con Hazel Brugger e Sandra Studer.

Hazel Brugger (da sinistra), Michelle Hunziker e Sandra Studer hanno condotto l'ESC di Basilea con umorismo e fascino. Keystone

Le presentatrici svizzere non erano semplici padrone di casa, ma parte integrante dello spettacolo vero e proprio.

Secche, veloci, assurde, a volte leggermente caotiche, ma sempre con un tempismo perfetto.

Swarovski e Ostrowski, invece, appaiono insicuri, quasi un po' ansiosi.

Pallida e intraprendente: la coppia di presentatori Victoria Swarovski e l'autore e attore Michael Ostrowski. Imago

Visibili, ad esempio, durante la gag di incorporare nella presentazione il maggior numero possibile di ex titoli vincenti. L'idea di fondo è volutamente originale. L'effetto: piuttosto faticoso da vedere.

Alla BBC, la leggenda dell'ESC Graham Norton ha commentato seccamente la gag fallita: «Che gioco stupido». E anche le clip esplicative con Swarovski nei panni del «Professor ESC» non riescono a convincere lo spocchioso britannico della TV: «Torniamo alla musica, per favore».

Montagne, montagne, montagne

È anche interessante vedere come i due Paesi si presentino in modo diverso.

L'Austria si presenta come ci si aspetta a livello internazionale: panorami, operette e soprattutto montagne innevate. Tante, tantissime montagne innevate. In continuazione.

Bello da vedere? Assolutamente sì. Ma anche piuttosto monodimensionale.

La Svizzera, invece, l'anno scorso ha presentato un'immagine più variegata di sé: vita cittadina, laghi, cultura, cucina, una Svizzera moderna accanto allo sfondo alpino.

Vienna, invece, ha presentato al pubblico per lunghi tratti cartoline invernali. E spesso con un tempo sorprendentemente brutto.

Piccole oscillazioni incluse

Infatti, a un certo punto ci si chiede: dov'è esattamente il famoso umorismo viennese nel ESC dell'Austria?

Dove sono Mozart, Schwarzenegger o almeno l'Herminator (l'ex campionissimo di sci Herman Maier) che cammina nel quadro con un Kaiserschmarrn? Soprattutto perché Billy Joel, con la sua storia familiare viennese, sembra essere un corpo estraneo.

Vienna, rispetto a Basilea, è in ritardo anche dal punto di vista tecnico. Durante il contributo ceco, l'immagine si blocca improvvisamente, poi un operatore di steadycam attraversa davanti alla telecamera - sicuramente non fa parte della coreografia.

Basilea non ha avuto questi problemi organizzativi l'anno scorso.

Guasto nella Repubblica Ceca: la telecamera e il cameraman sono visibili nell'immagine. Screenshot SRF

Oppure, per usare ancora una volta il paragone con lo sci alpino: l'ESC svizzero si è comportato come Marco Odermatt l'anno scorso: sicuro, veloce, quasi impeccabile. Vienna, invece, è più simile a Manuel Feller: sempre vicino al fallimento.

Il problema del «copia incolla»

Il confronto era un po' complicato già prima della finale.

L'intermezzo austriaco della semifinale - un confronto musicale tra Austria e Australia - ha ricordato immediatamente a molti spettatori il celebre «Made in Switzerland» di Basilea.

Non ci è voluto molto perché sui social media comparissero termini come «Copy Paste from Switzerland» o «Made in Switzerland by Temu».

Non si tratta di una cosa del tutto improvvisa.

Le armi segrete svizzere hanno funzionato

Ma lasciamo la chiesa al centro del villaggio, o meglio il luccichio nel costume: l'Austria non ha certo messo in piedi un ESC sotterraneo. Ma rispetto a Basilea, ha avuto il coltello dalla parte del manico.

Con Brugger, Studer e Hunziker, la Svizzera aveva armi segrete che hanno sviluppato una grande dinamica insieme. Vienna, invece, è rimasta pallida per lunghi tratti. Sembrava quasi che non si fidassero delle loro stesse battute.

A posteriori, l'Eurovision Song Contest svoltosi in Svizzera è quindi uscito vincitore dal duello nazionale.

O, per restare allo sci alpino: Basilea ha fatto registrare il miglior tempo - Vienna è arrivata solo a punti.