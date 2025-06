Sydney Sweeney vende un prodotto a base dell'acqua del suo bagno. youtube.com

Sydney Sweeney trasforma una provocazione virale in business: arriva il sapone fatto con la sua vera acqua del bagno.

Hai fretta? blue News riassume per te Sydney Sweeney ha lanciato una saponetta in edizione limitata realizzato con la sua vera acqua del bagno, in collaborazione con il brand «Dr. Squatch».

Il prodotto, chiamato «Sydney’s Bathwater Bliss», sarà disponibile dal 6 giugno in 5’000 pezzi con certificato di autenticità.

L'iniziativa, nata da un video virale, ha diviso i social tra entusiasmo, ironia e perplessità, ma si candida già come fenomeno beauty del 2025. Mostra di più

Sydney Sweeney lancia una saponetta con la sua acqua del bagno: ed è già un caso virale. La star della serie cult «Euphoria» ha deciso di trasformare una fantasia in realtà commerciale.

In collaborazione con il marchio di prodotti naturali «Dr. Squatch», l'attrice ha lanciato un sapone in edizione limitata, realizzato con la sua vera acqua del bagno. Sì, avete letto bene: quella in cui si è realmente immersa!

Il prodotto si chiama «Sydney’s Bathwater Bliss» ed è descritto come «una combinazione perfetta tra la tranquillità della natura e il tocco personale di Sydney».

Tra le note olfattive dichiarate: pino, abete Douglas, muschio… e naturalmente l’acqua del bagno in questione. Ogni confezione sarà accompagnata da un certificato di autenticità, e solo 5'000 pezzi saranno disponibili a partire dal 6 giugno. Facile immaginare che andranno a ruba.

«Quando vendi la tua acqua del bagno?»

L’idea è nata dopo una pubblicità diventata virale in ottobre, in cui Sweeney, immersa in una vasca piena di schiuma, interpretava una «regina del bagnoschiuma» e suggeriva prodotti per «ragazzacci sporchi».

L'effetto social è stato dirompente, e tra meme, like e commenti allusivi è arrivata anche una richiesta insolita: «Ma quando vendi la tua acqua del bagno?».

«Quando i fan iniziano a chiederti la tua acqua del bagno, puoi ignorarli oppure trasformarla in sapone», ha raccontato Sweeney con autoironia. «È una cosa strana, ma nel senso migliore del termine. E adoro che il prodotto non sia solo memorabile, ma anche davvero efficace e profumato».

L'obiettivo, secondo l’attrice, è anche educativo: spingere soprattutto gli uomini a riflettere sulla qualità dei prodotti che usano per la cura del corpo, scegliendo alternative naturali.

Reazioni disparate

Online, ovviamente, le reazioni non si sono fatte attendere. Alcuni gridano al genio del marketing, altri lo trovano «strano».

«Qualsiasi cosa che convinca gli uomini a lavarsi è benvenuta», ha commentato un utente. Un altro ha scritto: «Ti adoro Sydney, ma che c***o è questa cosa?».

C’è anche chi è già in fila per l'acquisto: «Grazie, ne prendo 100 convezioni».

Che piaccia o meno, la saponetta di Sydney Sweeney si candida già a diventare il prodotto beauty più chiacchierato del 2025.