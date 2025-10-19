  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Sulla boxe femminile Sydney Sweeney: «Porto sullo schermo la verità di Christy Martin»

Covermedia

19.10.2025 - 13:00

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney
Covermedia

L'attrice di «Euphoria» si trasforma nella leggenda della boxe femminile per il film «Christy», diretto da David Michôd.

Covermedia

19.10.2025, 13:00

19.10.2025, 13:03

Sydney Sweeney lascia da parte i riflettori di Hollywood per indossare i guantoni di Christy Martin, prima star della boxe femminile americana.

Nel film «Christy», diretto da David Michôd, interpreta una donna che ha sfidato violenza, pregiudizi e un matrimonio abusivo per affermarsi sul ring e nella vita.

«Quando interpreti qualcuno che è davvero esistito, devi essere certa di onorare la sua verità. Il tuo corpo, la tua voce, diventano il suo mezzo per essere ascoltata», ha spiegato Sydney a The Independent, raccontando il peso emotivo del ruolo.

L'attrice si è allenata per mesi con la stessa intensità di una professionista, seguita passo passo dalla vera Christy Martin, presente sul set come consulente. Ogni colpo, ogni livido sul corpo è autentico. «Sydney ha dato tutto – ha spiegato Michôd – ma il film parla di qualcosa di più grande: la libertà delle donne intrappolate in relazioni coercitive».

In uscita il 7 novembre 2025, «Christy» promette di unire la tensione di un film sportivo alla forza di una testimonianza. Per la Sweeney, è il ruolo della maturità: non solo una performance fisica, ma un atto di empatia.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Un'altra tragedia per la famiglia Jaks: è morto Aleksander, figlio di Pauli
Vivevano nel lusso truffando gli anziani: ecco come una coppia è riuscita a intascare milioni
Cosa c'è davvero dietro al progetto di SwissPass di abolire il metà-prezzo?

Altre notizie

Incontro inaspettato. Jimmy Fallon in Scozia: cena a sorpresa con i soldati della 5 Scots

Incontro inaspettatoJimmy Fallon in Scozia: cena a sorpresa con i soldati della 5 Scots

La trasformazione. Alessandro Preziosi: «Il mio Yanez tra eleganza e ferocia»

La trasformazioneAlessandro Preziosi: «Il mio Yanez tra eleganza e ferocia»

Musica in lutto. È morto Sam Rivers, bassista fondatore dei Limp Bizkit

Musica in luttoÈ morto Sam Rivers, bassista fondatore dei Limp Bizkit