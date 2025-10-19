Sydney Sweeney Covermedia

L'attrice di «Euphoria» si trasforma nella leggenda della boxe femminile per il film «Christy», diretto da David Michôd.

Sydney Sweeney lascia da parte i riflettori di Hollywood per indossare i guantoni di Christy Martin, prima star della boxe femminile americana.

Nel film «Christy», diretto da David Michôd, interpreta una donna che ha sfidato violenza, pregiudizi e un matrimonio abusivo per affermarsi sul ring e nella vita.

«Quando interpreti qualcuno che è davvero esistito, devi essere certa di onorare la sua verità. Il tuo corpo, la tua voce, diventano il suo mezzo per essere ascoltata», ha spiegato Sydney a The Independent, raccontando il peso emotivo del ruolo.

L'attrice si è allenata per mesi con la stessa intensità di una professionista, seguita passo passo dalla vera Christy Martin, presente sul set come consulente. Ogni colpo, ogni livido sul corpo è autentico. «Sydney ha dato tutto – ha spiegato Michôd – ma il film parla di qualcosa di più grande: la libertà delle donne intrappolate in relazioni coercitive».

In uscita il 7 novembre 2025, «Christy» promette di unire la tensione di un film sportivo alla forza di una testimonianza. Per la Sweeney, è il ruolo della maturità: non solo una performance fisica, ma un atto di empatia.