Sydney Sweeney

L'attrice sarà protagonista e produttrice del nuovo film, ispirato a una storia pubblicata sulla piattaforma da un insegnante inglese.

Covermedia Covermedia

Sydney Sweeney avrà il doppio ruolo di protagonista e produttrice in «I Pretended to be a Missing Girl», film basato su una storia creata su Reddit.

Il thriller in stile «Gone Girl» trae ispirazione da un racconto breve scritto dall'insegnante inglese Joe Cote e postato sulla piattaforma quattro anni fa.

La storia, intitolata «Ho finto di essere una ragazza scomparsa così da poter derubare la sua famiglia», vede come protagonista una giovane donna che si presenta alla porta di una famiglia dieci anni dopo la scomparsa della figlia diciottenne. La ragazza riesce a convincere la famiglia ma una volta dentro casa inizia a rubare alcuni oggetti di valore. Tuttavia la ragazza presto si renderà conto di aver commesso un terribile errore.

Sweeney, che produrrà la pellicola attraverso la sua società Fifty-Fifty Films, verrà coinvolta nella realizzazione del progetto. In attesa della scelta del regista, la star ha nominato lo sceneggiatore Eric Roth, noto per film come «Forrest Gump» e «Dune», per la stesura dello script.

Non è la prima volta che avvia un progetto

Non è la prima volta che l'attrice di «Euphoria» avvia un progetto. Ha avuto un ruolo determinante nella realizzazione della commedia romantica del 2023 «Tutti tranne te» e dell'horror del 2024 «Immaculate», che la vede protagonista accanto a Benedetta Porcaroli.

Prossimamente Sydney tornerà sul grande schermo con il thriller psicologico «The Housemaid» e con un film biografico sulla pugile Christy Martin, che ha terminato di girare di recente.

La 27enne tornerà inoltre nella terza stagione di «Euphoria» e interpreterà l'attrice Kim Novak nel drama «Scandalous!».