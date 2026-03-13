  1. Clienti privati
Cinema Sydney Sweeney protagonista di «The Custom of the Country»: «Un ruolo scritto per lei»

Covermedia

13.3.2026 - 11:00

Sydney Sweeney
Sydney Sweeney

Avviate le riprese dell'adattamento del romanzo di Edith Wharton, diretto da Josie Rourke e prodotto da Studiocanal con Leo Woodall nel cast.

Covermedia

13.03.2026, 11:00

13.03.2026, 11:03

Sono iniziate le riprese di «The Custom of the Country», adattamento cinematografico del romanzo del 1913 di Edith Wharton, pubblicato in Italia con il titolo «L'usanza del paese».

Il progetto, prodotto da Studiocanal, porta sullo schermo la storia di Undine Spragg, giovane del Midwest determinata a conquistare l'élite della New York di inizio Novecento. Ambizione, matrimoni strategici e scandali accompagnano l'ascesa sociale di una protagonista pronta a sfidare convenzioni e privilegi pur di entrare nei circoli più esclusivi.

Sydney Sweeney, star di «Euphoria» e «Anyone But You», interpreta il ruolo principale e figura anche tra i produttori del film, rafforzando la sua crescente presenza dietro le quinte dei progetti che sceglie.

Accanto a lei recita Leo Woodall, rivelazione di «The White Lotus» e «One Day», anche se il personaggio affidato all'attore britannico non è stato ancora rivelato dalla produzione.

Cast internazionale

Il film riunisce un cast internazionale che comprende Dominic West, Matthew Goode, Miranda Richardson, Rose Leslie e Louisa Harland, insieme a Martha Plimpton, Hugh Dancy, Louis Garrel, Irene Jacob e Ian Hart.

Alla regia c'è Josie Rourke, già dietro la macchina da presa di «Mary Queen of Scots», che ha firmato anche la sceneggiatura dell'adattamento. Commentando la scelta della protagonista, la regista ha spiegato: «Il libro vibra di una modernità sorprendente. Mentre scrivevo l'adattamento, Sydney Sweeney era sempre nella mia mente come questo personaggio iconico: è come se Edith Wharton avesse scritto il ruolo per lei un secolo fa».

Il romanzo era stato in passato oggetto di un progetto televisivo sviluppato da Sofia Coppola con Florence Pugh nel ruolo principale, mai arrivato alla produzione. Il nuovo film è ora in lavorazione e proseguirà le riprese nei prossimi mesi.

