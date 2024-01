Sydney Sweeney

La protagonista di «Euphoria» ha condiviso qualche aneddoto sul suo passato, ricordando la sua esperienza lavorativa come guida turistica agli Universal Studios.

Durante un recente episodio di «Hot Ones» condotto da Sean Evans, la protagonista di «Euphoria» ha spiegato di aver svolto il ruolo di guida turistica agli Universal Studios durante la sua adolescenza per sbarcare il lunario.

«Ero una giovane attrice alle prese con il liceo e dovevo affrontare tutte le spese da sola, perché mia madre – la amo, ma sì – mi faceva pagare la bolletta del telefono, l'assicurazione dell'auto, la benzina. Sono davvero grata di averlo fatto perché ho imparato a gestire il mio bilancio, risparmiare denaro e capire cosa conta davvero nella vita», ha spiegato Sydney Sweeney.

La star di «White Lotus» ha poi raccontato che è stato proprio durante il suo lavoro come guida turistica al parco a tema che ha ottenuto il ruolo di Alice nella serie thriller «Sharp Objects» prodotta da HBO.

«Adoravo le guide turistiche agli Universal, avevo imparato tutto a memoria, e così sono rimasta lì per un po' prima di ottenere il ruolo in «Sharp Objects"», ha continuato l'attrice.

La ventiseienne è successivamente apparsa nelle serie HBO «Euphoria» e «White Lotus». Inoltre, la vedremo presto in «Madame Web» della Marvel, affiancata da Dakota Johnson.

In un altro momento dell'intervista, Sydney ha ricordato di essere stata coinvolta in un incidente mentre faceva wakeboard da bambina.

«A 11 o 12 anni, sono rimasta coinvolta in un incidente praticando il wakeboard. La lama è venuta su e ha tagliato il mio viso, lasciandomi una cicatrice qui vicino all'occhio per la quale ho dovuto ricevere un bel numero di punti», ha raccontato la star a Sean. «È stato il mio peggior incidente, ma quando mi hanno tolto i punti, mia madre mi ha riportato al lago e mi ha fatto risalire sulla tavola nonostante le mie urla, perché non volevo farlo».

Sydney ha aggiunto che sua madre «non mi ha permesso di andarmene finché non mi sono rimessa in piedi sulla tavola».

Covermedia