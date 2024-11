Sza

La cantante SZA è al lavoro sul suo nuovo album, «Lana», la cui uscita è stata ritardata a causa di varie fughe di notizie.

Covermedia

Non sempre è semplice condividere le proprie emozioni attraverso la musica. Parola di SZA, che in una recente intervista per «Harper's Bazaar», racconta a Kendrick Lamar di aver scritto brani così personali da non poterli pubblicare.

«L'estate scorsa ho scritto una canzone che era troppo onesta e non sono riuscita a pubblicarla. Racconto di me stessa in modo così estremo che a volte non riesco a fermarmi», spiega SZA. «È come se dovessi rivelare i miei segreti per non annoiarmi. Altrimenti, mi chiedo: qual è il senso?».

La voce di «Kill Bill» aggiunge che, per affrontare le emozioni in studio, spesso finge di essere un altro artista. «A volte fa troppo male», confessa. «Forse è per questo che fingo di essere qualcun altro, come te, o Frank (Ocean), o Future. È più facile».

SZA riflette inoltre sul bisogno di guardarsi con occhi più compassionevoli: «È più facile essere me stessa attraverso gli occhi di qualcun altro piuttosto che affrontare le cose dure che dico a me stessa».

La cantante è al lavoro sul suo nuovo album, «Lana», la cui uscita è stata ritardata a causa di varie fughe di notizie. La data di lancio non è ancora stata annunciata.

Covermedia