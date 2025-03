Il campione olimpico di salto in alto, Gianmarco «Gimbo» Tamberi, ha condiviso la gioia dell'attesa di una figlia con la moglie Chiara Bontempi sui social media. «Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!», ha scritto su Instagram.

Hai fretta? blue News riassume per te Un paio di settimane fa Gianmarco Tamberi e la moglie Chiara Bontempi hanno annunciato sui social media di essere in dolce attesa.

La coppia ha confermato con un post su Instagram di aspettare una femminuccia.

«Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!», ha scritto sotto una foto il campione di salto in alto. Mostra di più

Gianmarco «Gimbo» Tamberi ha di recente condiviso una notizia emozionante: lui e sua moglie Chiara Bontempi aspettano una bambina. L'atleta, che si allena ad Ancona, ha espresso la sua gioia sui social media, pubblicando un post toccante.

Come riporta l'ANSA, sotto una foto in cui la coppia appoggia una mano su un vestitino e un cappellino rosa, simboli del lieto evento in arrivo, il noto campione olimpico di salto in alto ha scritto: «Non vedo l'ora di vedere una piccola te sgambettare qua e là per casa... Tu e la mamma mi farete impazzire d'amore!».

La coppia aveva annunciato la gravidanza un paio di settimane fa, con un emozionante video sui social media. Adesso hanno confermato che sarà una femminuccia.

La redattrice ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.