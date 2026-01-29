Ecco le date«Taratata» torna su Canale 5 con due serate evento, ecco gli ospiti, da Max Pezzali a Emma, passando per Ligabue
29.1.2026 - 13:00
Paolo Bonolis guida il cast della musica italiana.
La musica dal vivo torna protagonista del prime time con Taratata, lo storico format che approda su Canale 5 con due appuntamenti evento, in onda domenica 16 e domenica 23 febbraio.
Le serate, registrate alla ChorusLife Arena di Bergamo, segnano il ritorno di un progetto pensato per rimettere al centro le canzoni e chi le interpreta.
Alla conduzione c’è Paolo Bonolis, chiamato a dare ritmo e identità a uno show che punta sull’incontro tra linguaggi e generazioni.
In fase di presentazione del programma, il conduttore sottolinea come l’obiettivo sia restituire spazio alla musica e alle esibizioni dal vivo, riducendo le sovrastrutture e valorizzando il dialogo tra artisti.
Un cast di stelle
Il cast riunisce dodici protagonisti del panorama italiano: Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, Ligabue, Fiorella Mannoia, Negramaro e Max Pezzali.
Una scelta trasversale per epoche e stili, costruita per offrire una lettura ampia della musica italiana, tra repertorio storico e sensibilità contemporanea.
La struttura delle due serate va oltre la semplice sequenza di performance. «Taratata» propone brani iconici, duetti inediti e riletture pensate appositamente per il contesto live, con un’attenzione particolare all’interazione sul palco e all’energia dell’arena.
L’intento è trasformare la messa in onda in un’esperienza collettiva, capace di coinvolgere anche oltre la diretta.